Nella 31^ giornata di Serie B il Crotone ha perso per 1-0 sul campo del Monza: è stata una gara combattuta e in bilico fino al 95', quando la squadra lombarda, con Andrea Barberis, è riuscita a segnare il gol della vittoria contro il Crotone.

Una beffa, l'ennesima di questa stagione per la squadra di Francesco Modesto. Dopo 60 minuti di equilibrio, ben condotti dai calabresi, il finale di gara ha fatto emergere il maggiore tasso tecnico dei brianzoli e la squadra di Giovanni Stroppa è riuscita a portare a casa i tre punti. Per il Crotone è arrivata quindi la 18^ sconfitta stagionale, oltre che la 30^ trasferta consecutiva (contando quindi anche la stagione scorsa) con reti al passivo.

Gli squali rimangono quindi in penultima posizione nella classifica di Serie B, con 19 punti.

Crotone castigato dall'ex Barberis

La gara del Crotone, forse una delle migliori effettuate in trasferta in questa stagione, sembrava incanalarsi verso lo 0-0. Diverse sono state le occasioni non sfruttate dagli squali, altrettante quelle mancate dal Monza. I cambi poi hanno fatto la differenza: le forze fresche e la qualità dei nuovi entrati hanno portato il Monza a uscire alla distanza, finendo la gara in attacco.

Il gol è stato segnato da Andrea Barberis, uno dei tanti ex del match. "Ho segnato contro la mia ex squadra - ha dichiarato a fine match il centrocampista - mi dispiace per la loro posizione di classifica ovviamente, ho lasciato il cuore lì per cinque anni.

L’esultanza? Mi è venuta in modo istintivo perchè era troppo importante vincere per la squadra. Tutto molto bello, è il nostro carattere. Ci è capitato tante volte in questa stagione trovare il gol alla fine e anche oggi è successo".

Le parole dei tecnici Modesto e Stroppa

A fine match, a caldo, a prendere la parola sono stati anche i due allenatori: Francesco Modesto per il Crotone e Giovanni Stroppa per il Monza.

L'allenatore dei lombardi Stroppa - soffermandosi sul gol arrivato in pieno recupero, ha affermato fra le altre cose: "C’era un allenatore, negli anni novanta, che in questi casi diceva: “la partita finisce quando l’arbitro fischia”".

Rammarico emerge invece dalle parole del tecnico del Crotone Modesto, che pregustava un risultato positivo in trasferta: "L’arbitro ha detto che sul colpo di testa, l’incrocio il portiere ha colpito prima la palla e dopo la testa.

E’ tutto da rivedere, per me il calciatore è stato colpito. Gli episodi nel mondo del calcio ti possono dare una mano come ti possono penalizzare".

Crotone ancora in corsa per la salvezza

A tenere viva la fiammella della speranza dei play-out per il Crotone sono state però le contemporanee sconfitte del Cosenza (1-0) a Reggio Calabria e dell'Alessandria (3-0) al Liberati di Terni. Una situazione che permette agli squali di continuare a rimanere aggrappati alla speranza di potersi salvare, quando mancano sette gare dal termine del campionato cadetto.

Nel prossimo turno, al rientro dalla sosta per le Nazionali, il Crotone ospiterà all'Ezio Scida il Perugia di Massimiliano Alvini.