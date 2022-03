Uno dei pochi giocatori dell'Inter che sta convincendo nelle ultime settimane è Milan Skriniar. Il centrale slovacco offre sempre prestazioni al di sopra della sufficienza, nonostante i risultati stentano ad arrivare in questo periodo e anche in campo europeo, contro il Liverpool il giocatore è stato tra i migliori in campo sia a San Siro che ad Anfield Road. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e hanno attirato l'attenzione dei top club europei, in particolar modo del Paris Saint Germain, che sicuramente non ha problemi dal punto di vista finanziario ed è pronto a rivoluzionare la propria squadra dopo l'ennesimo fallimento in campo europeo.

Un obiettivo dell'Inter per la difesa, Gleison Bremer, tra l'altro, è finito nel mirino di altri due top club italiani, la Juventus e il Napoli. Il brasiliano ha recentemente prolungato il contratto con il Torino di una stagione, ma il suo addio sembra comunque probabile al termine dell'annata.

Psg su Skriniar

La scorsa estate ha dimostrato come non ci siano incedibili in casa Inter dinanzi a proposte fuori mercato, con le cessioni di Romelu Lukaku al Chelsea e Achraf Hakimi al Paris Saint Germain per una cifra complessiva di quasi 200 milioni di euro. E proprio da Parigi potrebbe arrivare un altro pericolo di mercato per i nerazzurri, con il club dello sceicco che avrebbe messo nel mirino Milan Skriniar.

Lo slovacco è stato uno dei pochi a salvarsi in questo periodo negativo che sta attraversando la squadra di Inzaghi, che ha perso anche il primato in classifica e adesso è a meno sei dal Milan capolista.

Anche in Europa il classe 1995 è stato tra i migliori nella doppia sfida contro il Liverpool, vincendo anche il premio di Man of the Match.

Prestazioni che non potevano passare inosservate, con il Psg pronto a fare follie per il difensore, soprattutto qualora non dovesse arrivare entro l'estate il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza a giugno 2023. I francesi sarebbero pronti a mettere sul piatto una proposta davvero importante, offrendo 20 milioni di euro più i cartellini del difensore Kehrer e del centrocampista olandese, Wijnaldum.

Non è da escludere l'apertura del club meneghino, magari alzando la cifra a 30-35 milioni cash più i due cartellini.

Juventus e Napoli su Bremer

Un altro difensore che sicuramente caratterizzerà la prossima sessione estiva di Calciomercato è Gleison Bremer. Il brasiliano ha rinnovato il contratto con il Torino prolungando di una stagione ma lo ha fatto per riconoscenza per dare una posizione di forza in sede di trattativa al club. Su di lui c'è l'interesse dell'Inter, ma nelle ultime settimane si sarebbero fatte sotto anche Juventus e Napoli.

Gli azzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Petagna più un conguaglio di 15 milioni di euro. I bianconeri, dal loro canto, potrebbero mettere sul piatto i cartellini di Rugani e De Winter oltre a un conguaglio tra i 10 e i 15 milioni di euro.