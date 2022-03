L'Inter sarà una delle protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quanto riguarda le uscite. I nerazzurri, infatti, per poter rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi dovranno fare cassa e uno dei giocatori che non sembra sicuro di restare a Milano, pur essendo arrivato soltanto qualche mese fa, è Joaquin Correa. Sul 'Tucu' avrebbe messo nuovamente gli occhi il Siviglia, squadra in cui ha militato prima del trasferimento alla Lazio e dell'esplosione definitiva.

La Juventus, invece, è alla ricerca di un grande colpo in mezzo al campo, il reparto che ha mostrato maggiori carenze in questa stagione. Tanti i nomi accostati alla società bianconera, ma il nome in cima alla lista degli obiettivi sarebbe quello di Sergej Milinkovic-Savic, che vorrebbe fare un salto di qualità ulteriore per giocare ad altissimi livelli sia in campionato che in campo europeo.

Siviglia su Correa

L'acquisto più oneroso dell'Inter della scorsa estate è stato sicuramente Joaquin Correa, arrivato dalla Lazio in un affare complessivo da 31 milioni di euro, tra prestito oneroso e obbligo di riscatto, scattato al primo punto raccolto dalla società nerazzurra in campionato a febbraio.

Il giocatore, però, a distanza di qualche mese potrebbe già dire addio al club meneghino.

Il suo rendimento è stato molto altalenante, condizionato da diversi problemi fisici, con soli quattro gol messi a segno in sedici partite, tra l'altro distribuiti in due partite, contro Verona e Udinese. Per lui starebbe prendendo quota l'ipotesi di un clamoroso ritorno al Siviglia. Gli spagnoli sarebbero alla ricerca di rinforzi sugli esterni visto che il 'Papu' Gomez non è più giovanissimo e i vari Suso e Ocampos non convincerebbero del tutto.

L'Inter, comunque, non lascerà partire tanto facilmente il 'Tucu' visto l'investimento importante fatto. Per far vacillare la società nerazzurra, infatti, gli spagnoli dovranno mettere sul piatto almeno 30 milioni di euro, praticamente la cifra spesa per acquistarlo dalla Lazio in estate.

Juventus su Milinkovic-Savic

La Juventus per la prossima estate è alla ricerca di un grande rinforzo in mezzo al campo, che possa portare una grande quantità di gol e assist, cosa che è mancata quest'anno.

Si è fatto il nome di Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United, ma a bloccare tutto ci sarebbero le commissioni e l'ingaggio da oltre 15 milioni di euro percepito dal francese. Per questo motivo i bianconeri avrebbero messo gli occhi su Sergej Milinkovic-Savic che, in termini di ingaggio, peserebbe di meno visto che per il serbo potrebbe essere sufficiente un contratto da 5 milioni a stagione più bonus. Diverso il discorso del cartellino, con la Lazio che chiede almeno 70 milioni di euro, cifra che potrebbe essere abbattuta dall'inserimento di contropartite tecniche. In questo senso, occhio ai nomi di Daniele Rugani e Weston McKennie, che verrebbero valutati complessivamente intorno ai 30 milioni di euro.