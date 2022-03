Emergenza rientrata in casa Benevento. La formazione sannita ha ufficializzato che si disputerà regolarmente la gara della 29^ giornata contro il Crotone, in programma allo Stadio "Ciro Vigorito", questo sabato 12 marzo alle ore 16:15.

L'incertezza in casa giallorossa nel corso della settimana era dovuta numerosi casi di Covid-19 riscontrati nel gruppo squadra. Dopo in rinvio della sfida del "San Vito - Marulla" di Cosenza del turno precedente, il Benevento potrà quindi tornare a giocare grazie alle diverse negatività emerse nell'ultimo giro di tamponi.

Crotone in campo al 'Vigorito'

Intanto, in casa Crotone il clima rimane teso. Prosegue anche in questi giorni il silenzio stampa dei tesserati, con "bocche cucite" in vista di questa trasferta. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata e nessuna dovrebbe essere fornita neppure al termine del match di Benevento.

Per il Crotone, penultimo in classifica, la situazione non è delle migliori. A 10 gare dal termine del campionato e con i Play-Out lontani, il gruppo di Francesco Modesto rischia seriamente di abbandonare la cadetteria.

Caserta richiede massima attenzione

Alla vigilia del match, in conferenza stampa, ha prendere la parola è stato invece il tecnico del Benevento, Fabio Caserta.

"Diciamo che fisicamente abbiamo più di qualche calciatore che non sta benissimo.

Per via del Covid-19 abbiamo avuto una settimana non perfetta. Cercheremo di recuperare quanti più calciatori possibile per questa gara e per la prossima. La sfida deve essere affrontata nel migliore dei modi, al di là dell’avversario. Il Crotone lo scorso anno giocava come noi in Serie A, ora va così. La gara contro il Crotone è difficile, la squadra deve pensarci da subito mi aspetto tanto dall’approccio e dal punto di vista mentale", ha spiegato il tecnico dei giallorossi.

Crotone, dieci gare al termine

A separare il Crotone dal termine della stagione sono 10 gare, cinque da disputare all'Ezio Scida e altrettante lontano dalla Calabria. La prima tappa esterna sarà appunto quella del "Vigorito" di Benevento. Gli squali saranno poi impegnato il 15 marzo contro il Frosinone in casa e il 19 marzo allo "U-Power Stadium" nella tana del Monza. La stagione metterà poi in scena sfide importanti come i match salvezza contro Vicenza e Pordenone. La chiusura della stagione avverrà invece all'Ezio Scida con la gara casalinga contro il Parma.