La Juventus, in queste ore, si trova a Genova dove oggi 12 marzo affronterà la Sampdoria alle ore 18. I bianconeri per questa partita hanno recuperato Mattia De Sciglio e Alex Sandro. Ma dovranno fare a meno dello squalificato Federico Bernardeschi e degli infortunati Paulo Dybala, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Denis Zakaria, Federico Chiesa, Weston McKennie e Kaio Jorge.

Dunque, la Juventus resta in emergenza e Massimiliano Allegri non potrà fare tante rotazioni. Ma il tecnico livornese sta comunque pensando di concedere un turno di riposo a Dusan Vlahovic.

Il serbo potrebbe partire dalla panchina e al suo posto dovrebbe esserci Moise Kean.

La Juventus farà poco turnover

La Juventus, nella partita contro la Sampdoria, non farà tanti cambi anche perché le assenze sono sempre tante e per questo motivo le rotazioni non sono possibili. In difesa, per esempio, verranno riproposti Danilo, Matthijs De Ligt, Daniele Rugani e Luca Pellegrini. Però, Massimiliano Allegri potrà contare nuovamente su Mattia De Sciglio e Alex Sandro che saranno in panchina.

A centrocampo, invece, gli uomini sono contati e la Juventus dovrà schierare ancora Manuel Locatelli, Arthur e Adrien Rabiot. Mentre sulla corsia di destra ci sarà Juan Cuadrado. Il numero 11 juventino, in settimana, ha accusato un attacco febbrile ma Massimiliano Allegri sembra intenzionato a schierarlo dal primo minuto.

Anche perché la Juventus non ha alternative visto che Federico Bernardeschi è squalificato, l'unica alternativa sarebbe Marley Akè ma sembra difficile che il giovane possa essere titolare.

Quella di oggi per la Juventus è una partita molto importante visto che servirà per preparare la sfida di Champions League contro il Villarreal.

Proprio per questo motivo Allegri starebbe pensando di far riposare Dusan Vlahovic e starebbe pensando di schierare l'attacco formato da Moise Kean e Alvaro Morata.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Pellegrini; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Kean, Morata.

De Ligt elogia Allegri

In attesa di scendere in campo con la Sampdoria, Matthijs De Ligt ha parlato a The Guardian. Il difensore olandese ha elogiato lo spirito della Juventus: "La cosa più importante è vincere. Ogni squadra ha il suo DNA".

Inoltre, De Ligt ha parlato del suo attuale allenatore Massimiliano Allegri: "La sua più grande qualità è che capisce che bisogna essere sempre belli e che conta solo vincere".

Il difensore bianconero ha anche sottolineato che le cose vanno fatte in maniera molto graduale: "Passo dopo passo, capiamo di più cosa si aspetta da noi".