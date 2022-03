Il calciomercato dell'Inter nella prossima sessione estiva potrebbe aprirsi con un grande colpo, quello di Paulo Dybala. Stando alle indiscrezioni dall'estero, i nerazzurri avrebbero escogitato un piano per arrivare alla "Joya" ossia vendendo due calciatori dall'alto stipendio.

Inter, si passa dalle cessioni per arrivare a Paulo Dybala

Secondo la stampa spagnola, l'Inter avrebbe intenzione di cedere almeno due calciatori della propria rosa con uno stipendio superiore per poi girare parte di quei soldi risparmiati dalle vendite, direttamente nel conto della "Joya".

Stando alle notizie trapelate, i due profili sacrificabili sarebbero quelli di Alexis Sanchez ed Arturo Vidal. Qualora partissero entrambi, l'Inter risparmierebbe una cifra vicina ai 20 milioni di euro e ne garantirebbe almeno 7 netti all'argentino. Questo, potrebbe far spostare l'ago della bilancia di Dybala in favore del club lombardo, che in ogni caso, dovrà battere la concorrenza di formazioni come PSG, che dovrebbe rimpiazzare quei pezzi che perderà in estate (vedi Mbappé o Di Maria) e Atletico Madrid. Il Barcellona, che pareva essere la quarta partecipante a questa competizione, si sarebbe defilata. Xavi in persona avrebbe posto il veto sull'acquisto della "Joya", etichettandolo come un calciatore sopravvalutato.

Calciomercato Inter, Verratti a centrocampo il nome nuovo

Il nome nuovo uscito nella giornata di ieri per il centrocampo dell'Inter sarebbe quello di Marco Verratti. Simone Inzaghi ha palesato più volte quest'anno la necessità di avere un vice Brozovic e secondo la stampa spagnola, il giocatore attualmente al PSG, farebbe proprio al caso dei nerazzurri.

Per convincere il club parigino a lasciare andare il talentuoso regista, ci vorrebbero circa 55 milioni di euro e sul Pescarese, ci sarebbero anche Roma e Manchester United.

Calciomercato, sfida totale tra Inter e Juventus

Il Derby d'Italia tra Inter e Juventus è sempre affascinante, anche al di fuori del rettangolo di gioco.

Queste due compagini infatti, potrebbero incrociarsi nella sede di Calciomercato l'anno prossimo su almeno due profili, Davide Frattesi e Mattia Svamberg. Il primo, attualmente in forza al Sassuolo, avrebbe intrapreso diversi dialoghi con i nerazzurri ma la Vecchia Signora, nelle prossime settimane, potrebbe irrompere nella trattativa, sfilando il giocatore romano alla compagine romagnola per una cifra tra i 15 ed i 20 milioni di euro. Discorso diverso invece, va fatto per Svamber. Lo svedese, che bene sta facendo con la maglia del Bologna, andrà in scadenza nel 2023 ed avrebbe attratto le attenzioni non solo di Juventus ed Inter, ma anche di Roma e Milan.