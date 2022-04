Rinforzare la rosa a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri. È questo l'obiettivo della Juventus, che sta lavorando sul fronte mercato per allestire un organico ancora più competitivo, così da recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione.

Juve, nel mirino ci sarebbe Udogie

La società bianconera lavora per il presente ma anche per il futuro e stanno valutando diversi profili per il dopo Juan Cuadrado. Tra i tanti profili seguiti dal direttore sportivo Cherubini, ci sarebbe anche quello di Destiny Udogie, terzino italiano in forza all'Udinese che sotto la gestione di Cioffi ha avuto una grande crescita, guadagnandosi il posto da titolare nello scacchiere tattico del tecnico friulano.

Come è risaputo, l'Udinese è una bottega molto cara: infatti, il club friulano chiede almeno 15 milioni di euro per lasciar partire il talento classe 2002. Il futuro di Udogie è strettamente collegato a quello dell'altro esterno Nahuel Molina, che sarebbe nel mirino di diversi top club italiani ed europei come Atletico Madrid e Inter. Come per Udogie, l'Udinese non fa sconti e chiede 30 milioni di euro per lasciar partire l'esterno della Nazionale argentina.

Oltre ad alcune piste italiane, la Vecchia Signora valuta anche profili internazionali come Renan Lodi dell'Atletico Madrid, che potrebbe rientrare in orbita bianconera in caso di arrivo di Marcos Alonso alla corte del Cholo Simeone nella prossima sessione estiva di Calciomercato.

Juve, possibile cessione di Alex Sandro

Con l'arrivo di un nuovo terzino, la posizione di Alex Sandro resta in bilico. L'esterno brasiliano non riesce più a ritrovarsi, tanto che il tecnico bianconero Allegri lo sta alternando con Luca Pellegrini, autore di una buona stagione.

Per questo, il futuro del terzino verdeoro potrebbe essere lontano Torino.

Sul Alex Sandro, resta viva l'ipotesi Chelsea che con il possibile addio di Alonso a fine stagione, potrebbe virare sull'esterno bianconero, per rinforzare la batteria di terzini a disposizione di Thomas Tuchel. La Juve sarebbe disposta a trattare la cessione, e valuta il calciatore non meno di 10 milioni di euro.

Un altro calciatore di fascia destinato a dire addio alla Juventus è Federico Bernardeschi, che non rinnoverà il proprio contratto con il club bianconero.

Sulle tracce dell'ex Fiorentina, ci sarebbero Inter e Milan, pronte a sfidarsi per accaparrarsene le prestazioni.

Infine, nel computo delle cessioni resta in bilico anche la posizione di Adrien Rabiot, che nonostante qualche buona prestazioni potrebbe lasciare Torino. Il centrocampista francese resta nel mirino di diversi club inglesi, in particolare del Newcastle.