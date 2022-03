In vista del Calciomercato estivo la dirigenza della Juventus vorrebbe rinforzare le corsie esterne: tra i tanti nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini, ci sarebbe anche quello di Nahuel Molina, esterno argentino che si sta ritagliando un ruolo da protagonista nell'Udinese. Grazie alle ottime prestazioni con il club friulano, Molina è ormai stabilmente un titolare anche della Nazionale argentina.

Juve, idea Molina

Per questo, la Vecchia Signora sta monitorando con grande attenzione la situazione Molina e potrebbe offrire una cifra attorno ai 25 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni dell'esterno classe '98, che per qualità fisiche e tecniche potrebbe ricoprire il ruolo di "nuovo Cuadrado".

I bianconeri devono però guardarsi dall'interesse di alcuni top club europei, che avrebbero messo gli occhi sul terzino friulano, in particolar modo dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone, che con l'addio di Trippier accasatosi al Newcastle, è a caccia di un nuovo esterno per la prossima stagione. Inoltre, i Colchoneros hanno un buon rapporto con l'Udinese, visto il passaggio di Rodrigo De Paul in Spagna meno di un anno fa.

Oltre a Molina, la Juve starebbe monitorando anche altri profili come quelli di Marcos Alonso del Chelsea, e di Raoul Bellanova del Cagliari.

Juventus, si valuta il rinnovo di Bernardeschi

Non solo acquisti. In casa Juventus si lavora anche sul fronte rinnovi dei calciatori in scadenza di contratto fra tre mesi.

Se la vicenda Dybala s'è conclusa con il mancato accordo tra le parti, con la Joya che nella prossima stagione lascerà Torino, pare a oggi difficile da decifrare la situazione di Federico Bernardeschi, anch'egli in scadenza contrattuale. Stando alle ultime indiscrezioni, la Vecchia Signora avrebbe proposto un'offerta al ribasso rispetto all'attuale ingaggio dell'ex talento della Fiorentina, e per questo potrebbe non esserci l'accordo tra le parti.

La società bianconera e l'agente del calciatore Pastorello potrebbero rincontrarsi per trovare un punto d'incontro.

In caso di mancato accordo sul giocatore carrarino potrebbe esserci il forte interesse dell'Inter e del direttore sportivo nerazzurro Giuseppe Marotta. Viste la duttilità tattica del centrocampista bianconero, l'Inter potrebbe decidere di affondare il colpo per regalare una nuova pedina allo scacchiere tattico di Inzaghi.