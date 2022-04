Rinforzare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi, con acquisti di caratura internazionale. È questo l'obiettivo dell'Inter che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare il tecnico nerazzurro, così da rimanere ai vertici del calcio italiano e ritagliarsi un ruolo importante anche in Europa.

La società interista sta lavorando per rinforzare un settore del campo in particolare, ovvero il centrocampo: infatti, in questa stagione è stato evidente il mancato apporto delle riserve, che non sono riuscite a sostituire nella maniera giusta i titolarissimi della mediana.

Per queste motivazioni, l'Inter vorrebbe effettuare un acquisto importante per il centrocampo, così da innalzare la qualità.

Oltre a Frattesi, che resta tra gli obiettivi per la mediana, i nerazzurri starebbero sondando il terreno per Marco Verratti, centrocampista italiano e faro del Paris Saint Germain. La situazione in casa Psg non è idilliaca, viste le recenti sconfitte e la mancata qualificazione ai quarti di Champions League per mano del Real Madrid. Molti big potrebbero così lasciare Parigi, ed anche Verratti potrebbe decidere di provare una nuova esperienza, magari tornando in Italia.

L'Inter sta osservando la situazione, ma la trattativa sembrerebbe molto complicata visti i costi dell'operazione e dell'ingaggio percepito dall'ex centrocampista del Pescara.

Più semplice la trattativa per Leandro Paredes, centrocampista argentino del Psg, che sarebbe anche nel mirino della Juventus che cerca un centrocampo di qualità da regalare al tecnico bianconero Massimiliano Allegri.

Un possibile acquisto top a centrocampo dipenderà anche dalla cessione di un big, che potrebbe finanziare il mercato in entrata.

Inter, idea Sirigu come vice Onana

Intanto, l'Inter sta lavorando per puntellare anche gli altri reparti, con l'obiettivo di regalare al tecnico Simone Inzaghi una rosa ancor più competitiva, così da poter giocarsi ogni competizione nella prossima stagione.

Per quanto concerne il nuovo portiere, la società nerazzurra ha piazzato il colpo Andrè Onana, che arriverà a parametro zero dall'Ajax.

Un colpo importante per l'Inter, che si è assicurata uno dei migliori prospetti nel ruolo. Adesso la dirigenza sta lavorando per trovare il possibile vice del portiere camerunese, visto che il rinnovo di Handanovic non è stato ancora imbastito ne confermato.

Secondo le ultime indiscrezioni, i nerazzurri potrebbero così virare su Salvatore Sirigu, esperto estremo difensore in forza al Genoa e campione d'Europa con la Nazionale di Mancini. Sirigu sembrerebbe il profilo giusto per esperienza e per far crescere nel modo giusto un talento come Onana.