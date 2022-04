Il Paris Saint Germain nel Calciomercato estivo potrebbe effettuare una piccola rivoluzione della rosa. Da valutare è intanto la conferma di Mauricio Pochettino, il tecnico ha ancora un altro anno di contratto con la società francese e vorrebbe rimanere per cercare di vincere qualcosa importante nelle competizioni europee. Diverso invece il discorso riguardante i giocatori, con alcuni argentini che potrebbero lasciare la Francia. L'unico che dovrebbe essere confermato è Messi, che ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e che per l'ingaggio importante che guadagna difficilmente potrà trovare una società pronta a pagare il suo stipendio.

A lasciare il Paris Saint Germain potrebbero essere Mauro Icardi, Leandro Paredes e Angel Di Maria. Soprattutto gli ultimi due sembrano interessare molto alla Juventus, che sta cercando rinforzi importanti a centrocampo e nel settore avanzato. Paredes potrebbe essere l'alternativa a Jorginho se il nazionale italiano non dovesse lasciare il Chelsea nel calciomercato estivo. In scadenza di contratto a giugno 2023, potrebbe essere venduto dalla società francese per circa 20 milioni di euro. Arriverebbe invece senza prezzo di cartellino Angel Di Maria, che va in scadenza di contratto a giugno.

Paredes e Di Maria potrebbero trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare durante il calciomercato estivo due giocatori del Paris Saint Germain, ossia Leandro Paredes e Angel Di Maria.

Nello specifico il centrocampista arriverebbe a circa 20 milioni di euro essendo in scadenza di contratto a giugno 2024, mentre il trequartista non ha un prezzo di cartellino. Infatti è in scadenza a fine stagione con la società francese e potrebbe essere il sostituto ideale di Paulo Dybala, che lascerà la Juventus a giugno.

La sua esperienza potrebbe sicuramente incrementare la qualità del settore avanzato, un supporto importante per Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Non dovrebbe arrivare invece Mauro Icardi, soprattutto perché la Juventus ha deciso di investire in maniera importante su una prima punta a gennaio acquistando Dusan Vlahovic per circa 75 milioni di euro più bonus.

Il resto del mercato della Juventus

Leandro Paredes sarebbe considerato l'alternativa a Jorginho, Di Maria invece potrebbe arrivare nel caso in cui la Juventus non riuscisse ad acquistare Nicolò Zaniolo.

Per il settore avanzato potrebbe arrivare un altro giocatore se dovesse partire Moise Kean. Piacciono Gnabry del Bayern Monaco e Giacomo Raspadori, che potrebbe lasciare il Sassuolo per circa 30 milioni di euro.