L'Inter nella prossima sessione estiva di Calciomercato potrebbe attuare una piccola rivoluzione nel reparto arretrato. Infatti sono in scadenza di contratto Andrea Ranocchia e Aleksander Kolarov, mentre dovrebbe essere confermato Danilo D'Ambrosio. In entrata resta caldo il nome di Gleison Bremer, per cui la trattativa sembrerebbe essere già ben avviata, ma i nerazzurri starebbero valutando anche altre piste. Uno dei nomi finiti nel mirino della società nerazzurra sarebbe quello di Roger Ibanez, che non sarebbe considerato incedibile dalla Roma.

Anche la Fiorentina avrebbe cominciato a lavorare in vista della prossima sessione di calciomercato. I viola vogliono rinforzare la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano soprattutto in mezzo al campo e sarebbero pronti a pescare in casa Bologna, con tre giocatori nel mirino, tra cui Svanberg.

Inter su Ibanez

Il match tra Inter e Roma, in programma questo sabato 23 aprile allo stadio Meazza alle ore 18, potrebbe non essere soltanto decisivo per la corsa scudetto, ma a margine si potrebbe anche parlare di mercato tra le due società. Nel mirino della società nerazzurra, infatti, sarebbe finito Roger Ibanez: il club è alla ricerca di un rinforzo in difesa alla luce del probabile addio di Andrea Ranocchia e Aleksander Kolarov, entrambi in scadenza di contratto.

Il centrale brasiliano non è ritenuto incedibile dalla società giallorossa, pur avendo collezionato 29 presenze in campionato, in cui ha anche realizzato tre reti. Acquistato dall'Atalanta a gennaio 2020 per una cifra complessiva vicina ai 10 milioni di euro tra prestito oneroso e riscatto, la sua valutazione adesso si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Una cifra che il club meneghino, però, non vorrebbe investire dato che l'obiettivo numero uno resta Gleison Bremer. La società nerazzurra, però, per convincere la Roma potrebbe provare a mettere sul piatto una contropartita tecnica, uno tra Stefano Sensi e Roberto Gagliardini, più un piccolo conguaglio economico.

La Fiorentina potrebbe pescare in casa Bologna

La Fiorentina è alla ricerca di almeno un rinforzo, se non due, in mezzo al campo per la prossima stagione, soprattutto dopo il grave infortunio subito da Gaetano Castrovilli, che non tornerà in campo prima del 2023. I viola avrebbero messo gli occhi su ben tre centrocampisti del Bologna. Quello che piace di più è Svenberg, ma occhio anche a Schouten, valutati entrambi tra i 10 e i 15 milioni di euro. Più indietro le quotazioni di Nico Dominguez, che ha caratteristiche più offensive. Il club di Commisso ci dovrebbe provare per due di questi tre, mettendo sul piatto 10 milioni più il cartellino di Alfred Duncan o Riccardo Sottil.