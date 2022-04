La Juventus potrebbe potenziare il proprio organico nella prossima sessione di Calciomercato andando a comprare almeno un centrocampista. Diversi i nomi fatti per la Vecchia Signora, tra cui spunterebbe quello di Carlos Soler del Valencia.

Carlos Soler del Valencia sarebbe il nome nuovo osservato in casa Juventus

La Juventus, come diverse squadre del calcio internazionale, avrebbe l'obiettivo più o meno dichiarato di comprare giovani talenti che allo stesso tempo abbiano un profilo conosciuto nel mondo. Sono questi i prototipi di giocatori che fanno alzare il livello generale di una squadra e Cherubini ne sarebbe tanto consapevole da aver aggiunto alla propria lista dei desideri un nome proveniente dalla leva dei futuri presunti campioni.

Parliamo di Carlos Soler, mediano in forza al Valencia di venticinque anni. Lo spagnolo, terminerà il suo contratto con il club iberico nel prossimo 2023. Tra le due parti ci sarebbe un rapporto teso, poiché il ragazzo avrebbe già rifiutato una prima proposta di rinnovo fattagli dalla società, in quanto considerata troppo bassa. Le voci dall'estero testimonierebbero di un Valencia pronto a recapitare una seconda ed ultima offerta al giocatore quantificata in un massimo di 3 milioni di euro oltre ai quali il club non potrebbe andare. Qualora Carlos Soler dovesse rifiutasse, verrebbe automaticamente messo dalla compagine spagnola sul mercato, proprio per non rischiare di perderlo un anno dopo a parametro 0.

Sul classe 97' ci sarebbe da tempo il Liverpool di Jurgen Klopp ma nelle ultime settimane, anche la Juventus avrebbe messo i propri occhi sul centrocampista. Il valore di mercato del giocatore è presto detto ed il Valencia lo stimerebbe circa 50 milioni di euro.

Gli altri movimenti di mercato della Juventus

È notizia delle precedenti ore, quella che vorrebbe un incontro segreto tra l'agente di Antonio Rudiger e due emissari inviati dal Barcellona.

Secondo le voci, anche il club catalano si sarebbe aggiunto alla corsa per aggiudicarsi il forte centrale difensivo del Chelsea. La Juventus, che potrebbe perdere la corsia privilegiata per lo stopper tedesco, vorrebbe gettarsi a capofitto su un profilo meno oneroso e di certa resa, Bremer. Il brasiliano che ha fatto stropicciare gli occhi sotto la guida tecnica di Ivan Juric, sarebbe oggettivamente un obiettivo più facile da raggiungere, in quanto basterebbero 25 milioni per convincere Cairo a lasciarlo andare. Per quello che concerne invece il reparto offensivo, si parla insistentemente di un possibile avvicinamento della Vecchia Signor ad uno tra Isco del Real Madrid e Raspadori del Sassuolo.