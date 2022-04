La dirigenza rossonera è alle prese con l’individuazione dei rinforzi da portare a Milanello per la prossima stagione. Nelle prossime settimane si cercherà di capire la decisione di Ibrahimovic circa il suo futuro, ma se anche dovesse continuare a giocare, il Milan farà di tutto per dare a Pioli almeno un’altra punta da affiancare a Giroud. A tal proposito la dirigenza avrebbe effettuato un sondaggio per Taremi del Porto.

Un nome su cui è forte l’interesse di molti club europei è quello di Bale: il giocare gallese, infatti, è in scadenza con il Real e non rinnoverà lasciando i Blancos al termine della stagione.

Nonostante l’ingaggio molto elevato per il classe ’89, sono molte le squadre che vorrebbero garantirsi le prestazioni dell’esterno offensivo.

Possibile futuro in rossonero per Bale

Dalle ultime voci rilanciate dal portale Sport, sembrerebbe che il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini sia in contatto con gli agenti dell’attaccante gallese Gareth Bale. Il giocatore del Real Madrid ha attraverso una stagione molto difficile, con pochissime presenze sia da titolare sia da subentrato ed una sola rete realizzata in Liga. A fine giungo 2022 terminerà il contratto che lo lega al club spagnolo e sarà libero di trovare la squadra che meglio possa soddisfare le sue caratteristiche. Il Milan, dunque, pare si sia fatto avanti per intavolare una trattativa che preveda una forte riduzione dell’ingaggio annuale del giocatore, che attualmente percepisce dal Real Madrid ben 18 milioni di euro; il costo dell’ingaggio è molto alto per un calciatore che a luglio compirà 33 anni e, con ogni probabilità, sarà alla sua ultima occasione per mettersi in luce in un top club.

La dirigenza rossonera, per questo motivo, punterà ad accaparrarsi il giocatore gallese offrendo un contratto che non si avvicinerà alla cifra attualmente percepita.

Non solo Bale, anche Taremi nel mirino

Il Milan è alla ricerca di un attaccante di peso da affiancare a Giroud e, in caso di permanenza, a Ibrahimovic: nelle ultime ore si fa insistente la voce che vede il club rossonero sulle tracce della punta del Porto Mehdi Taremi.

L’attaccante classe ’92 sta disputando una grande stagione in Portogallo, con ben 14 reti realizzati e 12 assist sfornati in 25 partite ed il valore di mercato non altissimo, intorno ai 20 milioni di euro, potrebbe convincere la società rossonera a formulare un’offerta nelle prossime settimane. Il mister rossonero Pioli avrà a disposizione, con ogni probabilità, 3 punte centrali per disputare al meglio tutte le competizioni che vedranno impegnato il Diavolo nella prossima stagione: Giroud, Ibra e Taremi hanno caratteristiche molto simile e ben si adattano al gioco di Pioli. Il duo dirigenziale Maldini-Massara è molto attivo per portare a Milano tutti i rinforzi possibili già al momento dell’inizio della preparazione della prossima stagione.