Nella cornice del Maracanã la Fluminense si aggiudica a spese del Flamengo la 119^ edizione del Campionato Carioca. La compagine allenata da Abel Braga, dopo essersi imposta per 2-0 nel “Classico” d’andata, chiude sull’1-1 quello di ritorno. Per il Tricolor Carioca si tratta del trentaduesimo titolo di campione dello stato di Rio de Janeiro. Un obiettivo che il Fluzao non raggiungeva dal 2012, quando ebbe la meglio sul Botafogo. Non riesce al Flamengo l'obiettivo di allungare a quattro la striscia di trionfi nella competizione.

Cano risponde a Gabigol nella finale di ritorno del Campionato Carioca

Il secondo atto della finale del Campionato Carioca vede il Fluminense rendersi pericoloso all'8' con una potente conclusione di Cristiano Silvia respinta a pochi passi dalla linea di porta da Gustavo Henrique. Il Flamengo s’illude di poter ribaltare l’esito della prima sfida passando in vantaggio al 29’ con Gabriel Barbosa: l’ex interista sblocca il risultato irrompendo con prontezza sotto misura su un traversone di De Arrascaeta artefice di una bella iniziativa sul versante di sinistra. A riportare le sorti del match in parità ci pensa German Cano. L’esperto attaccante argentino, autore di entrambe le reti nella gara d'andata, va a segno al 43’ su servizio di Arias con la complicità di una deviazione di Filipe Luis.

L’ex difensore di Chelsea e Atletico Madrid è di nuovo protagonista in negativo al 61’ causando - con un fallo di mano in area - un calcio di rigore per i rivali. German Cano non chiude però i conti facendosi respingere il suo tentativo dal dischetto da Hugo Souza. Nel prosieguo del confronto la Fluminense non incontra però soverchi problemi nell’arginare i tentativi offensivi degli avversari privi della necessaria incisività.

Il finale di gara, piuttosto teso, registra le espulsioni di Fred e Bruno Henrique.

I tabellini delle finali del Campionato carioca 2022

Finale di andata: FLAMENGO vs FLUMINENSE 0-2

Flamengo (4-3-3): Hugo Souza; Matheuzinho (1’ st Lázaro), Fabrício Bruno (37’ st Léo Pereira), David Luiz, Filipe Luís; Willian Arão, João Gomes, Everton Ribeiro (12’ st Pedro); Marinho (12’ st De Arrascaeta), Vitinho (41’ pt Bruno Henrique), Gabriel Barbosa.

All.: Paulo Sousa.

Fluminense (3-5-2): Fábio; Manoel, Felipe Melo (24’ st Luccas Claro), David Braz; Calegari (43’ st Gustavo Nonato), André, Yago Felipe, Cristiano Silva, Ganso (20’ st Martinelli); Willian Bigode (20’ st Arias), Germán Cano. All.: Abel Braga.

Reti: 38’ st e 40’ st German Cano (Flu).

Ammoniti: Marinho, Vitinho, João Gomes, Everton Ribeiro e David Luiz (Fla); Cristiano Silva, Ganso, Arias e Martinelli (Flu).

Finale di ritorno: FLUMINENSE vs FLAMENGO 1-1

Fluminense (3-5-2): Fábio; Manoel, David Braz, Nino; Calegari (24’ st Deivid), André, Yago Felipe (35’ st Gustavo Nonato), Ganso (24’ st Martinellli), Cristiano Silva; Arias (28’ st Luiz Henrique), German Cano (35’ st Fred). All.: Abel Braga.

Flamengo (4-4-2): Hugo; Rodinei (19’ st Matheuzinho), Gustavo Henrique (30’ st Willian Arão), David Luiz, Filipe Luís; João Gomes, Andreas Pereira (8’ st Everton Ribeiro), Lázaro (19’ st Pedro), De Arrascaeta; Bruno Henrique, Gabriel Barbosa. All.: Paulo Sousa.

Reti: 29’ pt Gabriel Barbosa (Fla), 44’ pt German Cano (Flu).

Ammoniti: David Braz, Cristiano Silva e Andé (Flu); Gabriel Barbosa, David Luiz, João Gomes e Pedro (Fla).

Espulsi: al 45’ st Fred (Flu) e Bruno Henrique (Fla).

Storia del campionato Carioca: il numero di vittorie per club

Dopo la fine del campionato, questo è il quadro "storico" delle squadre che sono riuscite a vincerlo:

37 titoli: Flamengo

32 titoli: Fluminense

24 titoli: Vasco da Gama

21 titoli: Botafogo

7 titoli: Amèrica

2 titoli: Bangu

1 titolo: Paysandu e São Cristóvão