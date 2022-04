Rinforzare la rosa a disposizione del tecnico biancoceleste Maurizio Sarri. È questo l'obiettivo della Lazio, che sta lavorando sul fronte mercato per dare maggiori alternative a Sarri, così da ritagliarsi uno spazio importante nella prossima stagione.

Lazio, nel mirino ci sarebbe Milik

In casa biancoceleste, uno degli snodi cruciali per il prossimo mercato è rappresentato dal vice Immobile, re indiscusso dell'attacco. Visto l'addio di Caicedo e il poco spazio per Muriqi, sbarcato poi al Maiorca, il direttore sportivo Igli Tare sta valutando diversi profili che possano aumentare le alternative per il reparto offensivo.

Tra questi, ci sarebbe anche quello di Arek Milik, attaccante polacco in forza al Marisiglia, che Sarri ha già allenato durante la sua esperienza al Napoli.

Dopo il periodo non fortunato all'ombra del Vesuvio, il bomber polacco si è rilanciato in Francia con la maglia del Marsiglia di Sampaoli che ha subito creduto nelle potenzialità del ragazzo. La prossima estate però potrebbe essere decisiva per la carriera di Milik, che potrebbe decidere di ritornare in Italia per riprendersi la sua rivincita personale. Il club francese chiede una cifra attorno ai 10 milioni di euro per lasciar partire l'ex Napoli, nel mirino anche del Torino di Urbano Cairo che potrebbe fiondarsi sul calciatore polacco in caso di addio del Gallo Andrea Belotti.

Lazio, idea Loftus-Cheek per il centrocampo. Romagnoli per la difesa

Oltre all'attacco, la Lazio ha tutte le intenzioni di aumentare il tasso tecnico del centrocampo a disposizione di Sarri, un reparto fondamentale per le sorti del gioco del tecnico toscano.

Tra i tanti profili seguiti dai biancocelesti, ci sarebbe anche quello di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese in forza al Chelsea, lanciato proprio da Maurizio Sarri durante la sua esperienza sulla panchina dei Blues.

Visto il poco spazio durante la gestione Tuchel, il mediano inglese potrebbe decidere di lasciare Londra per giocare con maggior continuità e giocarsi le sue carte per il prossimo Mondiale. La sua valutazione si aggira attorno ai 15-20 milioni di euro.

Un investimento importante per la mediana è legato anche al futuro dei due top player della Lazio, ovvero Milinkovic Savic e Luis Alberto.

Il Sergente ha molti estimatori come Paris Saint Germain, Juventus e Manchester United, mentre il Mago sarebbe nel mirino del Siviglia di Lopetegui, senza scartare l'ipotesi Milan.

Infine, completiamo con la retroguardia. L'obiettivo numero uno resta Alessio Romagnoli, centrale del Milan che ormai sembrerebbe vicinissimo a vestire la maglia della Lazio nella prossima stagione. Il club di Lotito è pronto ad offrire un contratto da 3,5 milioni di euro per accontentare l'entourage del calciatore.