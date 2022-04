Ennesima grande stagione di Milan Skriniar, ormai leader della difesa dell'Inter. Il centrale slovacco è ormai uno dei migliori centrali d'Europa, e grazie alle sue grandi prestazioni con la maglia nerazzurra, ha attirato su di se l'interesse dei maggiori top club europei.

Tra questi, ci sarebbe il Chelsea di Thomas Tuchel che vorrebbe ingaggiare il leader della difesa interista. Visto i probabili addii di Rudiger e Christiansen a fine stagione, il club londinese è a caccia di un centrale che possa completare il pacchetto arretrato ed essere una spalla perfetta per il totem Thiago Silva.

Per questo, i Blues potrebbero virare su Skriniar, valutato intorno ai 50 milioni di euro dall'Inter. Il Chelsea vorrebbe abbassare la parte cash inserendo nella trattativa qualche contropartita tecnica come Loftus-Cheek, centrocampista inglese che potrebbe rivelarsi l'alternativa giusta per il centrocampo di Inzaghi.

L'Inter non ha alcuna intenzione di cedere Skriniar, ma molto dipenderà dalle offerte per il centrale slovacco, e soprattutto dal futuro di un altro difensore ovvero Stefan De Vrij, che da diversi mesi è nel mirino del Totttenham di Antonio Conte. L'addio dell'olandese bloccherebbe ogni discorso di Skriniar, con Bremer che potrebbe sostituirlo al centro della retroguardia nerazzurra.

Inter, possibile offerta del Tottenham per Dumfries

Oltre Skriniar, anche Denzel Dumfries è tra i grandi protagonista della stagione dell'Inter. L'esterno olandese arrivato dal Psv per una cifra attorno ai 12 milioni di euro, è diventato una pedina fondamentale nello scacchiere di Inzaghi, attirando su di se l'interesse di alcuni top club europei.

Oltre al Bayern Monaco, c'è da segnalare il forte interesse del Tottenham di Antonio Conte, che cerca esterni di grande qualità e fisicità, fondamentali per il suo gioco. Gli Spurs potrebbero così offrire una cifra attorno ai 30 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del terzino olandese. In caso di cessione, l'Inter potrebbe ritornare su Manuel Lazzarri, pupillo di Simone Inzaghi alla Lazio e già trattato prima dell'arrivo a Milano di Dumfries.

Inter, idea Ceballos per la mediana

Detto di Loftus-Cheek, che potrebbe essere inserito come contropartita dal Chelsea per avviare una trattativa per Skriniar, l'Inter monitora anche altri profili che potrebbero inserirsi senza difficoltà negli schemi di Inzaghi.

Tra i profili seguiti dal direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Dany Ceballos, talento spagnolo in forza al Real Madrid che però non riesce a trovare molto spazio con Carlo Ancelotti. Per questo, l'ex Arsenal potrebbe salutare Madrid nella prossima stagione. L'Inter monitora la situazione e potrebbe proporre al club di Florentino Perez un prestito con diritto di riscatto.