Il dopo Paulo Dybala rappresenta uno dei tasselli fondamentali per il mercato in casa Juventus. Infatti, sostituire la Joya è un obbligo per la società bianconera, che sta lavorando sul fronte mercato per aumentare la qualità della rosa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri.

Tra i profili seguiti dalla Vecchia Signora ci sarebbe anche Joao Felix, talento portoghese in forza all'Atletico Madrid che però potrebbe salutare i Colchoneros nella prossima sessione estiva di Calciomercato. Infatti, l'ex Benfica non è tra gli incedibili del Cholo Simeone, che con cessioni importanti potrebbe decidere di virare su altri obiettivi di mercato come quel Lautaro Martinez indicato come obiettivo numero uno per rinforzare l'attacco nella prossima stagione.

La Juventus resta alla finestra, ma in caso di cessione del talento portoghese, dovrebbe fare i conti con alcuni top club europei come Paris Saint Germain e Manchester City, interessati alle prestazioni del classe 99.

Juve, Milenkovic nuova idea per la difesa

Oltre alle possibili alternative per la trequarti, la Juventus sta lavorando anche per puntellare la retroguardia, con un calciatore che possa amalgamarsi nella maniera giusta con de Ligt, Bonucci e Chiellini.

Oltre Rudiger, i bianconeri starebbero monitorando la situazione anche di Nikola Milenkovic, difensore serbo della Fiorentina che potrebbe rappresentare il profilo giusto per puntellare il pacchetto arretrato a disposizione di Allegri.

La Vecchia Signora deve però scontrarsi con le richieste molto alte del club di Rocco Commisso, che chiede una cifra attorno ai 25-30 milioni per lasciar partire il numero quattro.

Juve: Enzo Fernandes per la mediana, Jorginho come regista

Infine, completiamo con il centrocampo. Oltre ai sogni rappresentati da Milinkovic Savic e Paul Pogba, la Juventus sta lavorando su vari fronti per aumentare il tasso tecnico della mediana a disposizione di Massimiliano Allegri.

Tra i tanti profili seguiti da Cherubini, ci sarebbe anche quello di Enzo Fernandez, talento argentino in forza al River Plate. Il 21enne centrocampista sta offrendo grandi prestazioni con la maglia del River, tanto che il suo cartellino è salito ad una cifra attorno ai 20 milioni di euro. La Juventus sta monitorando con grande attenzione questa pista, ma il mediano argentino avrebbe tanto mercato, con i principali top club europei interessati a lui.

Oltre alla mezz'ala, la Vecchia Signora valuta anche l'acquisto di un regista che possa dare ordine alla mediana. Tra i profili seguiti ci sarebbe anche Jorginho, centrocampista del Chelsea e della Nazionale del ct Mancini. Il mediano italiano vorrebbe ritornare in Italia, ma i Blues chiedono 10 milioni di euro per lasciarlo partire.