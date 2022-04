In vista del prossimo Calciomercato estivo, oltre alla questione legata al sostituto di Dybala, la dirigenza della Juventus deve monitorare diverse piste per rinforzare i vari reparti dell'organico a disposizione di Allegri. Per quanto concerne le corsie esterne, il sogno per il prossimo mercato estivo risponderebbe al nome di Achraf Hakimi, esterno marocchino del Paris Saint Germain, arrivato in Francia nella scorsa sessione di calciomercato dall'Inter per una cifra attorno ai 70 milioni di euro.

Nonostante il grande investimento effettuato, Hakimi non è riuscito a integrarsi nel modo giusto nello spogliatoio dei parigini e per questo potrebbe decidere di cambiare aria già a partire dalla prossima stagione.

La Vecchia Signora sta monitorando con grande attenzione, ma servirebbe un'offerta monstre per strapparlo al Psg, una cifra che si avvicini sensibilmente ai quei 70 milioni che il club francese ha offerto nella scorsa stagione all'Inter. Pensare che la Juve possa spendere una cifra del genere è obiettivamente irrealistico.

Al limite, per diminuire la parte cash, i bianconeri potrebbero provare a inserire nella trattativa alcune contropartite tecniche, come Alex Sandro che a fine stagione potrebbe lasciare Torino, e soprattutto Moise Kean, molto gradito alla società parigina e autore della sua miglior stagione proprio all'ombra della Torre Eiffel. L'attaccante italiano è di proprietà dell'Everton, ma potrebbe essere riscattato dai bianconeri per poi essere ceduto appunto al Psg.

Juve, possibile riscatto del Tottenham per Kulusevski

Non solo acquisti. In casa Juventus, si parla anche delle possibili cessioni di quei calciatori che non rientrerebbero nelle gerarchie del tecnico Max Allegri.

Tra questi, c'è Dejan Kulusevski, talento svedese che non è riuscito mai ad esprimere tutto il suo potenziale con la maglia bianconera ma che in Premier League in questi mesi ha avuto un impatto di alto livello con la maglia del Tottenham di Antonio Conte.

L'ex numero 44 della Vecchia Signora ha offerto grandi prestazioni e ha conquistato la fiducia dell'ex tecnico dell'Inter, che sta puntando su di lui per rincorrere la qualificazione alla prossima Champions League. Al di là del piazzamento in campionato, gli Spurs sembrerebbero intenzionati a riscattare l'ex talento di Parma ed Atalanta, versando nelle casse della Juventus 35 milioni per il riscatto.

Con la cessione a titolo definitivo di Kulusevski, la Juventus potrebbe così reinvestire tale cifra, per effettuare un grande colpo sulla trequarti, aumentando la qualità del pacchetto offensivo a disposizione di Max Allegri.