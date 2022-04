L'Inter sarebbe molto attiva sul fronte mercato perché ha intenzione di rivoluzionare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. La notizia delle ultime ore riguarderebbe Romelu Lukaku, che avrebbe contattato la dirigenza nerazzurra per candidarsi al ritorno, anche se le cifre dell'operazione restano abbastanza proibitive.

Marotta concentrato per l'asse Dybala-Lukaku

Il centravanti ritornerebbe volentieri a Milano e la società nerazzurra potrebbe accoglierlo a braccia aperte. Affinché questo avvenga, il ragazzo dovrebbe accettare di dimezzarsi lo stipendio da 14 milioni a circa 7 milioni di euro.

Servirebbe anche un'apertura da parte del Chelsea che potrebbe accettare un prestito oneroso con diritto di riscatto. I Blues hanno pagato l'ex Manchester United 115 milioni di euro soltanto la scorsa estate.

Il sogno di Giuseppe Marotta sarebbe poi quello di comporre un tandem offensivo composto da Lukaku e Dybala. I contatti con l'entourage dell'argentino, che si svincolerà a zero, sarebbero frequenti. Il possibile addio di Lautaro Martinez, che piacerebbe molto al Tottenham, potrebbe finanziare le operazioni in entrata. L'Inter, inoltre, conta di coprire gli stipendi del centravanti belga e dell'attuale 10 di Massimiliano Allegri con gli addii di Alexis Sanchez e quello di Arturo Vidal (i cileni hanno gli ingaggi più alti della rosa).

L'Inter segue Beto e sfida la Juventus per Thuram del Nizza

L'Inter non si fermerebbe a Lukaku per potenziare l'attacco ed avrebbe in mente di intavolare un'operazione per arrivare a Beto dell'Udinese. Il calciatore piacerebbe come erede di Edin Dzeko, che è apparso in difficoltà nelle ultime partite. Il centravanti dei friulani sarebbe un profilo low cost rispetto a Scamacca e potrebbe approdare alla Pinetina per circa 15 milioni di euro.

L'obiettivo dei dirigenti milanesi sarebbe anche quello di rinforzare il centrocampo. Oltre a Davide Frattesi, nel mirino ci sarebbe il giovane Khephren Thuram, Durante la sfida vinta contro la Juventus, degli emissari nerazzurri avrebbero seguito il ragazzo del Nizza che si incastrerebbe alla perfezione nei meccanismi di Simone Inzaghi.

Il ragazzo, però, piacerebbe molto alla squadra presieduta dagli Agnelli. Il classe 2001 ha collezionato 33 presenze ed ha messo a segno 3 gol e 2 assist, Si tratta di un centrocampista totale, box to box, che garantirebbe delle caratteristiche alla rosa dell'Inter che al momento nessuno possiede. Potrebbe prendere il posto di Matias Vecino, che non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza e che sarebbe finito nel mirino della Lazio di Maurizio Sarri.