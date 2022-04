Fabio Capello, nel post partita di ieri sera ha espresso il suo giudizio sull'uscita della Juventus, affermando come il Villarreal, nonostante sia una piccola realtà, va temuto e rispettato. Inoltre l'allenatore ha parlato di una necessità, per le squadre italiane, di cambiare lo stile di gioco in Europa.

Il Villarreal domina il Bayern Monaco, l'uscita della Juventus prende un altro sapore?

Il 6 aprile è andata in onda la prima sfida tra Villarreal e Bayern Monaco, valida per le semifinali di Champions League. Gli spagnoli, si sono imposti per il risultato secco di 1 a 0 ma il tabellone è quanto mai bugiardo.

I ragazzi di Emery, hanno infatti dominato il match per 90 minuti, mettendo all'angolo i campioni tedeschi con intensità, numerose azioni, grandi parate di Neuer e persino un gol annullato per fuorigioco di pochissimi centimetri. La Juventus, che usci agli Ottavi proprio contro il sottomarino giallo, fu attaccata e ridimensionata dalla stampa italiana ed estera. A detta di molti, quella fu una vera e propria occasione persa per i bianconeri, ma la prestazione del Villarreal del 6 aprile contro una Big assoluta del calcio europeo, potrebbe tramutare quella che sembrava a tutti gli effetti una Caporetto, in una sconfitta dal sapore meno amaro.

Fabio Capello punge la Juventus: 'Se giochi sempre nella stessa maniera trovi qualcuno che ti capisce'

La giornalista e presentatrice Anna Billò, ha chiesto nel post partita del 6 aprile a Fabio Capello se la vittoria convincente del Villarreal nei confronti di un Bayer Monaco ridotto a poca cosa, riscattasse in parte la prematura uscita dalla Champions League della Juventus contro gli spagnoli.

L'allenatore ha dunque affermato: "La sconfitta della Juve poteva essere evitata da parte dei bianconeri, ma questa sera il Villarreal ha dimostrato di saper entrare in campo, di preparare le partite in maniera perfetta e soprattutto di mettere in evidenza i punti deboli degli avversari, questo (riferendosi ad Unai Emery) è un allenatore intelligente, non per niente ha vinto diversi trofei internazionali, mentre a livello nazionale trova qualche difficoltà".

Dopo di ciò, l'ex tecnico settantacinquenne ha voluto lanciare una piccola provocazione, forse diretta a Max Allegri: "Dovrebbe essere una lezione per tutti quanti, capire contro chi stai giocando e preparare di conseguenza le partite perché se pensi di giocarle tutte alla stessa maniera potresti non sempre vincere. Dall'alta parte potresti trovare uno più bravo di te a preparare i match". Infine Capello ha voluto rintuzzare sulla Juventus dicendo: "Dopo aver visto questa partita (si riferisce a rintuzzare 1- Bayern Monaco 0) la Juventus penserà "Il Villarreal non è poi cosi scarso" ma forse gli spagnoli sono simili all'Atalanta, una realtà piccola come la città che rappresentano, alla quale non si da molto credito e invece attenzione, questa è una squadra difficile da giocarci contro che va rispettata".