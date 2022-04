Uno dei protagonisti principali del campionato italiano in questa stagione è sicuramente Sergej Milinkovic Savic. Il giocatore della Lazio si sta confermando come uno dei migliori centrocampisti del calcio europeo, grazie ad una fisicità ed una tecnica importante che lo rendono molto appetibile sul mercato. Non è un caso si parli di un interesse concreto di diverse società europee per il giocatore, fra cui il Paris Saint Germain. Di certo, la Lazio difficilmente lo cederà ad un prezzo vantaggioso. Si parla infatti di una valutazione di mercato di circa 70 milioni di euro.

Intanto arrivano indiscrezioni di mercato che parlano di un interesse concreto anche di società italiane per il centrocampista. Fra queste, spiccano anche la Juventus e l'Inter. Ad alimentare le voci anche i pronostici delle agenzie di scommesse, che quotano con una probabilità notevole il trasferimento di Milinkovic Savic alla Juventus o all'Inter. I bookmakers pagano 4 volte la posta per il suo approdo nella società bianconera, e 9 volte per quello alla società nerazzurra. Si parla anche di un possibile trasferimento di Milinkovic Savic al Tottenham, quotato a 25.

L'approdo in bianconero viene quotato a 4, quello in nerazzurro a 9. D'altronde, le indiscrezioni di mercato confermano come il centrocampista difficilmente rimarrà alla Lazio. Con un contratto in scadenza a giugno 2024, il suo addio nel Calciomercato estivo sembra una possibilità concreta. La valutazione di mercato è di circa 70 milioni di euro, merito evidentemente della stagione fin qui disputata.

Fino ad adesso, ha segnato 9 gol fornendo altrettanti assist decisivi ai suoi compagni. La sua fisicità e la sua qualità si stanno rivelando decisivi e di certo potrebbe essere utile sia alla Juventus che all'Inter. Soprattutto ai bianconeri, che in questa stagione stanno dimostrando problematiche evidenti a centrocampo. Una mezzala d'inserimento come Milinkovic Savic migliorerebbe i bianconeri anche in fase di realizzazione.

Anche contro l'Inter, le azioni della Juventus sono state molte ma non concretizzate dal settore avanzato. I bookmakers quotano con una probabilità minore il trasferimento del centrocampista al Tottenham, che viene pagato 25 volte la posta.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare ulteriormente il centrocampo, non solo con una mezzala d'inserimento ma anche con un giocatore bravo nell'impostazione di gioco. Piace Jorginho del Chelsea, per il settore avanzato potrebbero arrivare Nicolò Zaniolo e Giacomo Raspadori.