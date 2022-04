In questa stagione, la Juventus ha collezionato molti infortuni che hanno impedito a Massimiliano Allegri di avere gran parte della sua rosa a disposizione soprattutto nelle sfide importanti. Molti dei problemi accusati dai calciatori sono dovuti ad acciacchi muscolari, altri, invece, sono di natura traumatica. Adesso, però, la Juventus si sta interrogando del perché in stagione ci sono stati picchi anche di nove giocatori assenti. Questo è un problema che va risolto poiché questo condiziona anche i risultati della squadra. La Juventus, a fine stagione, potrà avere chiaro il quadro della questione infortuni e dovrà confrontare i numeri dei problemi muscolari con quelli delle stagione precedenti.

Questo servirà per capire se c'è stato un incremento e se nello staff dovrà esserci qualche cambiamento.

Troppi infortuni

La Juventus, nel corso di questa stagione, ha dovuto fare i conti con i tanti infortuni. Ma molti di questi sono stati di natura traumatica e gli stop di Federico Chiesa, Weston McKennie e in ultimo di Manuel Locatelli non erano preventivabili. Il numero 22 juventino ha riportato la lezione del legamento, l'americano ha rimediato una frattura al piede e l'ex Sassuolo ha accusato un problema di primo grado al legamento. Ma la Juventus, a fine stagione, potrà indagare soprattutto sugli infortuni muscolari. Questi problemi possono essere indagine di studio per capire da cosa siano causati e se c'è un modo per porvi rimedio.

A questo ci penserà la società che dovrà occuparsi di un aspetto che ha condizionato e non poco le scelte di Allegri che circa un mese fa doveva fare i conti con l'assenza di nove giocatori.

Intanto la squadra lavora sul campo

Mentre la società e al lavoro già sulla prossima stagione, la squadra si sta concentrando sul finale di annata.

La Juventus, stamattina 7 aprile, si è ritrovata alla Continassa per continuare ad allenarsi in vista della partita contro il Cagliari. Per questa sfida, la Juventus dovrà fare a meno di Manuel Locatelli e degli squalificati Alvaro Morata e Mattia De Sciglio. Massimiliano Allegri, in queste ore sta cercando di capire, chi sarà il sostituto dello spagnolo, la sensazione è che il suo posto possa essere preso da Federico Bernardeschi.

Il numero 20 juventino dovrebbe agire nel tridente alla spalle di Dusan Vlahovic. Insieme a lui ci saranno Juan Cuadrado e Paulo Dybala. Per il resto non sembrano esserci grandi dubbi poiché a centrocampo toccherà a Denis Zakaria e Adrien Rabiot. Mentre in difesa il dubbio più grande è legato al partner difensivo di Matthijs De Ligt. Al momento è aperto il ballottaggio tra Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, con il primo che sembra favorito. In ogni caso la Juventus avrà ancora qualche giorno per risolvere i dubbi e domani 8 aprile la squadra si allenerà al pomeriggio e poi partirà per Cagliari.