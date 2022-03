La Juventus è attesa da settimane importanti fra campionato, Coppa Italia e Champions League. I giocatori di Allegri si giocano gran parte della stagione, considerando che - dopo un inizio deludente - sembrano aver trovato equilibrio e risultati. A tal riguardo contro la Sampdoria in campionato sarà importante vincere per confermarsi al quarto posto ed eventualmente per sfruttare qualche un falso di Milan, Inter e Napoli. In attesa del match degli ottavi di finale di ritorno contro il Villarreal in cui i bianconeri si giocano la qualificazione ai quarti.

Relativamente alla stagione della Juventus si è soffermato Fabio Capello. Intervistato dalla Gazzetta l'ex tecnico di Milan e Juventus ha sottolineato come il tecnico Massimiliano Allegri stia facendo quel che può con i giocatori che ha disposizione.

Secondo Capello, mister Allegri è un tecnico che se c'è da giocare in modo offensivo lo fa, se invece c'è da difendere si adegua.

Fabio Capello ha elogiato Allegri, sottolineando che si è adattato ai giocatori che ha a disposizione

"Non scherziamo con Allegri. Fa quello che può con i giocatori che ha. Si diceva anche di Mou e Sarri: non sono come prima. Diamo tempo a questi grandi allenatori", sono queste le dichiarazioni di Fabio Capello sulla stagione della Juventus e del tecnico Massimiliano Allegri, alla sua prima stagione alla Juventus dopo aver vinto in bianconero nella sua prima esperienza professionale diverse competizioni.

L'ex tecnico di Milan e Juve ha aggiunto: "Adesso Allegri ha un giocatore che fa davvero male e vediamo cosa succede... Se c’è da giocare, Allegri gioca. Se c’è da difendere, difende, lui è così".

Secondo Capello Vlahovic potrebbe dare un contributo importante in questo finale di stagione alla Juventus.

L'ex tecnico Fabio Capello ha parlato anche del Milan

Secondo Fabio Capello non è sbagliato in alcune partite adattarsi al gioco agli avversari.

Il tecnico di Pieris ha espresso anche nelle parole per il Milan, in particolar modo verso il direttore generale Paolo Maldini e il direttore sportivo Ricky Massara. A tal riguardo ha aggiunto: 'Tattica e soprattutto qualità: è quella che fa la differenza.

In questo sono stati bravi Maldini e Massara: hanno visto lontano e rischiato, Leao non è mica arrivato gratis'.

Infine Capello ha espresso parole di elogio anche verso i nuovi tecnici del campionato italiano come Igor Tudor e Alessio Dionisi.