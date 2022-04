La Juventus starebbe pensando a un attaccante che possa fungere da vice-Vlahovic nella prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, tra gli obiettivi bianconeri ci sarebbe Aleksandar Mitrovic del Fulham. In uscita, invece, nella lista dei cedibili ci sarebbe Arthur.

Calciomercato Juventus: Mitrovic potrebbe essere il vice-Vlahovic

La Juventus starebbe sondando il mercato alla ricerca di nuovi attaccanti. La Vecchia Signora dovrà necessariamente sostituire Dybala che andrà via a parametro zero. Inoltre i bianconeri vorrebbero assicurarsi anche una valida alternativa a Dusan Vlahovic.

La società piemontese avrebbe messo nel mirino Aleksandar Mitrovic. L'attaccante serbo classe '94, trasferitosi nel 2018 dal Newcastle al Fulham per circa 24,5 milioni di euro, quest'anno sta trascinando a suon di gol i Cottagers verso la promozione dalla Championship alla Premier League. Attualmente lo score del centravanti balcanico è di 41 reti in 41 gare di campionato. Numeri, questi, che starebbero accendendo l'interesse di diverse squadre europee.

La Juventus starebbe dunque pensando a Mitrovic. Il costo del cartellino si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, una cifra abbordabile ma comunque impegnativa per un calciatore che, nell'organico a disposizione di Allegri, non partirebbe di certo da titolare.

Juventus: Arthur non è incedibile

In casa Juventus si pensa agli acquisti ma anche a snellire il monte-ingaggi. Durante il prossimo mercato estivo, dunque, potrebbero essere diversi i calciatori a lasciare la Continassa. Tra questi ci sarebbero Chiellini (in orbita MLS), Bernardeschi (che andrà in scadenza di contratto nel giugno del 2022) ed Arthur.

Il centrocampista brasiliano non sarebbe tra le prime scelte di Massimiliano Allegri, il quale al suo posto gradirebbe un elemento di maggior qualità e caratura internazionale come Jorginho o Pogba. Per questo motivo, Arthur farebbe parte della lista dei cedibili juventina.

Durante la finestra invernale del Calciomercato l'Arsenal si era interessato all'ex Barcellona.

A questo punto, non si esclude che i Gunners possano tornare a bussare di nuovo alle porte della Juventus in estate per provare ad intavolare una trattativa.

Draxler e Di Maria tra gli obiettivi di mercato

La Juventus starebbe lavorando anche su altri profili per il mercato in entrata. Innanzitutto si starebbe valutando il nome di Julian Draxler, trequartista tedesco in aria di divorzio con il Paris Saint-Germain. Per quanto riguarda l'erede di Dybala, la scelta potrebbe ricadere su uno tra Angel Di Maria (che si libererà dal Psg alla fine della stagione a parametro zero) e David Neres, centravanti brasiliano dello Shakhtar Donetsk.