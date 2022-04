Inter e Milan sarebbero al lavoro per potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione. I nerazzurri sarebbero interessati ad effettuare degli scambi con Torino e Atalanta mentre i rossoneri avrebbero messo nel mirino le prestazioni di Nicolò Zaniolo.

La società presieduta dagli Zhang sarebbe sempre sulle tracce di Gleison Bremer, ritenuto il profilo ideale per ringiovanire la difesa e soprattutto sostituire il possibile partente Stefan De Vrij. I dirigenti milanesi per abbassare le pretese del Torino, di circa 30 milioni di euro, potrebbero decidere di inserire come contropartita tecnica il cartellino di Zinho Vanheusden.

L'attuale calciatore, ora in forza al Genoa, avrebbe una valutazione di circa 10 milioni di euro e sarebbe un ottimo rinforzo per Ivan Juric con il quale potrebbe continuare a giocare nel 3-5-2, modulo tattico a lui congeniale.

Possibile scambio a tinte nerazzurre

L'Inter, inoltre, potrebbe mettere a segno un possibile scambio con l'Atalanta che riguarderebbe Ruslan Malinovski e Stefano Sensi. L'affare sarebbe possibile se Roberto De Zerbi dovesse essere il nuovo allenatore dell'Atalanta che, dopo essere stata eliminata in Europa League dal Lipsia, potrebbe dire addio a Gasperini se non raggiungerà la qualificazione in Europa al termine di questa stagione calcistica. L'ex Sassuolo potrebbe essere l'erede per rilanciare il progetto e tanti ragazzi giovani.

De Zerbi chiederebbe appunto Sensi che avrebbe voluto anche durante l'esperienza in Ucraina. La valutazione del ragazzo, ora in prestito alla Sampdoria, sarebbe di circa 25 milioni di euro e potrebbe dunque essere accettato uno scambio alla pari con il fantasista ucraino che si inserirebbe alla perfezione nel 3-5-2 di Simone Inzaghi come mezzala.

Marotta sarebbe interessato a Paredes

L'Inter potrebbe poi intensificare i contatti con il Paris Saint Germain per assicurarsi le prestazioni di Leandro Paredes. L'argentino sarebbe ritenuto un ottimo profilo da inserire nella rosa per avere l'alter ego di Marcelo Brozovic. L'ex Roma ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe liberarsi per circa 15 milioni di euro.

Il rinforzo a centrocampo sarebbe necessario perché sia Arturo Vidal che Matias Vecino dovrebbero lasciare la Pinetina a fine stagione.

L'ex Inter corteggiato da Milan e Juve

Milan e Juventus starebbero poi pensando di rinforzare le rispettive rose con le prestazioni di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista avrebbe una valutazione di circa 60 milioni di euro e piacerebbe ai rossoneri perché in grado di giocare in tutti i ruoli dell'attacco. I bianconeri lo seguirebbero come erede di Paulo Dybala anche se la Roma potrebbe decidere di accelerare le fasi del rinnovo del contratto in scadenza nel 2024.