Clamoroso dall'Inghilterra: il Milan vorrebbe provare l'assalto a Lukaku, attaccante attualmente scontento della sua stagione al Chelsea.

Lukaku vuole tornare e questo è possibile

Questa è un’operazione che secondo i giornali inglesi deve ancora nascere, ma il giocatore dei Blues ha espresso pubblicamente la volontà di tornare in Italia, e chissà se non proprio nella famiglia rossonera. Ma questo tipo di colpo può essere immaginato solo una volta che Investcorp avrà completato l'acquisto del Milan, al momento nelle mani di Elliott. Prima di allora saranno tutte ipotesi di mercato.

L'estate scorsa Romelu Lukaku fu acquistato alla modica cifra di 115 milioni di euro dall'Inter e per non avere una minusvalenza i Blues dovrebbero venderlo a una cifra superiore ai 90 milioni. Se il costo del cartellino dovesse calare, i rossoneri potrebbero pensarci più seriamente anche se rimane il duro nodo riguardante il suo ingaggio: 12 milioni di euro sarebbe troppo anche per un fondo come quello di Investcorp.

C’è una speranza però, proprio perché la stagione al di sotto delle attese dell’attaccante belga, con solo 12 gol in 38 presenze, potrebbe far calare il prezzo del suo cartellino nonostante abbia già dimostrato di poter fare la differenza sia in campionati come quello della serie A e sia in Champions League.

Ecco perché un ritorno in serie A potrebbe aiutare sia il belga che Tuchel, dato il mancato feeling tra di loro.

Milan-Investcorp, la trattativa procede spedita

L'obiettivo di Investcorp sarebbe rendere il Milan competitivo in Europa già dalla prossima stagione, e investire sul mercato in modo imponente. Per ora l'obiettivo primario per la società rimane l'attaccante, poi si penserà a rinforzare il reparto difensivo, e bisognerà trovare un sostituto valido di Kessie che porti la stessa sicurezza a centrocampo che usava dare l'ivoriano.

In questi giorni, Eliott e Investcorp si stanno dedicando ai dettagli della trattativa. Il fattore che sta facendo capire che sono nella fase cruciale è il silenzio esterno: nessun messaggio, nessun tweet ma solo una lunga lista di "no comment". Per ora il fondo arabo per avere il Milan dovrebbe sborsare un miliardo e cento milioni, ma si cerca di trovare un'accordo con Elliott che potrebbe accettare anche un anticipo da un miliardo, con i cento milioni utilizzabili nel mercato fin da subito.

Insomma è tutto da decidere ma sembra mancare davvero poco, i tifosi sognano un Milan che investe e faccia operazioni alla "Berlusconi", portando la città e la squadra ai vertici del calcio mondiale.