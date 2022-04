Dopo molti giorni di silenzio, la trattativa Milan-Investcorp potrebbe sbloccarsi. Secondo Reuters il fondo arabo potrebbe finalizzare l'acquisto del club Rossonero proprio Venerdì 29 aprile e, scrive l'agenzia, sarebbe pari a 1,18 milioni la cifra che ha proposto Investcorp ad Elliott, 80 milioni in più rispetto all'offerta originale proprio perché, il fondo arabo vorrebbe iniziare un progetto di lunga durata di almeno un decennio.

Assalto a Mahrez

I Rossoneri sono ancora primi in classifica con 2 punti in più rispetto all'Inter che ha una partita in meno, però si parla già di mercato e di come potenziare la rosa di Pioli.

L'ultimo nome finito in cima alla lista dei desideri rossoneri è quello di Riyad Mahrez, fantasista algerino del Manchester City. Il club Rossonero andrebbe a prendere una delle migliori ali in circolazione e l'unico aspetto da valutare sarebbe il suo ingaggio.

Attualmente Marhez percepisce 6 milioni di euro netti a stagione ed ha 31 anni, ma è anche vero che un giocatore di esperienza come lui servirebbe e non poco per la crescita di squadra. Con più di 40 partite in Champions League, otto titoli in Inghilterra tra coppe nazionali e campionato, l'algerino vanta di un'esperienza incredibile per non parlare del suo mancino sopraffino.

Sulle tracce di Riyad Mahrez ci sarebbero anche il PSG ed il Real Madrid, tutti top club ma l'algerino potrebbe anche cercare nuove motivazioni e sfide in un club come il Milan, soprattutto se Investcorp affiancherà a lui giocatori del calibro di Origi o Dybala.

Mercato Milan: il punto della situazione

Tra i primi nomi accostati al Milan troviamo Botman, un difensore giovane è molto promettente da piazzare al centro della difesa, molto interessante anche in fase offensiva, un'arma in più nei calci da fermo.

Sembrerebbe quasi fatta per l'arrivo di Divock Origi a parametro zero dal Liverpool.

Il giocatore avrebbe accettato la proposta rossonera e, salvo sorpese, sarà presto una pedina offensiva a disposizione di Pioli.

Anche il numero 10 Paulo Dybala è un nome che è costantemente affiancato al Milan. Ma la strada per arrivare a prendere un top player come lui è ancora abbastanza lunga, proprio per questo il Milan si sta muovendo per cercare altri profili interessanti come ad esempio: Noa Lang e De Ketelaere, due giovani talentuosi del Bruges ma ancora niente di certo.

C'è poi sul taccuino Gianluca Scamacca, un giocatore che il Milan sta cercando di acquistare nonostante la concorrenza di vari club come l'Inter o la Juve. L'eventuale arrivo di Investcorp però, allargherebbe il raggio di azione dei rossoneri che potrebbero provare a piazzare il colpo Haller, dell'Ajax.

Situazione Asensio

Il Milan continua ad avere nel mirino Marco Asensio che ha un contratto che scade nel 2023, ma oltre al club Rossonero anche Juve e Newcastle hanno dimostrato un forte interesse per lui. Per il momento il giocatore sta aspettando un possibile rinnovo dei Blancos, grande amore del talento spagnolo.