La prossima estate potrebbe riservare delle rivoluzioni in casa Inter. La squadra allenata da Simone Inzaghi potrebbe subire delle modifiche sia in attacco che in difesa. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, ci sarebbe stata un'accelerata per Gleison Bremer, ritenuto un profilo molto congeniale per il progetto nerazzurro.

Dimarco carta per Bremer, Skriniar verso il centro

Il centrale brasiliano accetterebbe volentieri la destinazione e avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro. La società nerazzurra, però, potrebbe proporre il cartellino di Federico Dimarco come contropartita tecnica per abbassare le pretese economiche.

La valutazione del terzino, che non è riuscito a scavalcare le attuali gerarchie nerazzurre, sarebbe di circa 15 milioni di euro. Il giocatore piacerebbe molto al tecnico Ivan Juric, che lo ha già avuto durante l'esperienza al Verona, dove ha avuto modo di schierarlo come terzo centrale o da quinto di centrocampo sulla sinistra. Se dovesse arrivare il centrale del Torino alla Pinetina, si prospetterebbe una variazione del ruolo di Milan Skriniar. Lo slovacco, infatti, dovrebbe giocare come perno centrale della difesa a tre che perderebbe Stefan De Vril. L'olandese dovrebbe essere ceduto in Premier League per circa 25 milioni di euro. Un'operazione che garantirebbe alla squadra degli Zhang una netta plusvalenza economica in quanto l'ex Lazio è stato prelevato a parametro zero dopo essersi svincolato proprio dal club presieduto da Claudio Lotito,

Assist dal Tottenham per Dybala all'Inter

Dall'Inghilterra potrebbero arrivare anche delle offerte irrinunciabili per Lautaro Martinez.

L'argentino sarebbe finito nel mirino del Tottenham di Antonio Conte, disposto a formare una coppia con Kane. La valutazione dell'attuale numero 10 dell'Inter sarebbe di circa 70 milioni di euro, cifra che permetterebbe ai dirigenti milanesi di stringere le operazioni per l'arrivo di Paulo Dybala. In questo modo, inoltre, si avrebbe anche la liquidità necessaria per ingaggiare un centravanti per garantire a Edin Dzeko di tirare il fiato.

Il sogno sarebbe sempre Romelu Lukaku, seguitissimo da Conte, che difficilmente verrebbe venduto dal Chelsea a una diretta concorrente della Premier League. Il belga, però, per ritornare alla Pinetina dovrebbe dimezzarsi l'attuale stipendio da 14 milioni di euro e convincere i Blues ad accettare un prestito. La nuova Inter del futuro potrebbe essere dunque presentarsi con Onana, Bremer, Skriniar, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens (Perisic), Dybala, Edin Dzeko (Lukaku).