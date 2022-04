Massimiliano Allegri può essere un fattore decisivo per la Juventus sia sul campo che in ottica mercato. Infatti, il tecnico è concentrato sul finale di stagione che può regalato grandi sorprese ai bianconeri ma con un occhio guarda anche alle strategie future. Massimiliano Allegri, per il prossimo mercato, vorrebbe avere un centrocampista di grande livello. Il nome in cima alla lista sarebbe quello di Paul Pogba. Il francese potrebbe lasciare Manchester a parametro zero e la Juventus potrebbe provare a riportarlo a Torino. Pogba ha in grande legame con il capoluogo piemontese e in più ha un ottimo rapporto con Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese potrebbe essere un fattore decisivo nelle scelte del centrocampista francese. Nel frattempo il tecnico livornese deve pensare alla gara contro l'Inter e per questo match ha un dubbio molto grande ovvero chi sarà partner offensivo di Dusan Vlahovic. Le opzioni sono due: la prima porta ad un reparto offensivo a due la seconda conduce al tridente pensante. Ma la sensazione è la Juventus possa sfidare l'Inter con due attaccanti per questo motivo uno tra Paulo Dybala e Alvaro Morata potrebbe partire dalla panchina.

La Juventus pensa all'Inter

La Juventus, in queste ore, è alla Continassa per preparare la partita contro l'Inter. Il dubbio per questa sfida sembra essere uno ovvero 4-4-2 con l'esclusione di uno fra Dybala e Morata oppure 4-3-3 con il tridente pesante.

Questo nodo verrà risolto solo a poche ore dalla gara contro l'Inter. In caso di 4-3-3 è possibile che dal primo minuto si riveda Denis Zakaria che è recuperato dall'infortunio muscolare accusato lo scorso febbraio. In caso di 4-4-2, invece, lo svizzero partirà dalla panchina e in mediana da destra verso sinistra agiranno Juan Cuadrado, Manuel Locatelli, Arthur e Adrien Rabiot.

Mentre in difesa non ci sono dubbi e sulla destra agirà Danilo, in mezzo spazio a Matthijs De Ligt e Giorgio Chiellini, a sinistra toccherà a Mattia De Sciglio. In attacco la certezza è Dusan Vlahovic che giocherà con uno fra Paulo Dybala e Alvaro Morata. In caso di 4-3-3, invece, Allegri non avrà bisogno di scegliere e farà giocare tutti e tre i suoi attaccanti.

In ogni caso il dubbio verrà risolto nelle prossime ore e in particolare la Juventus, domani 2 aprile, si allenerà al mattino. Questa seduta sarà fondamentale per capire qualcosa in più sulle scelte di Allegri.

Sogno Pogba

Gran parte della stagione della Juventus passa dalla gara contro l'Inter questa sfida potrà dire quanto è cresciuta la squadra di Allegri. Questo consentirà di fare anche alcune riflessioni in ottica mercato. Anche se la sensazione è in estate il reparto che necessiterà di maggiori interventi è il centrocampo. Allegri vorrebbe un grande giocatore e la Juventus vorrebbe provare a fare un tentativo per Paul Pogba. Il francese potrebbe lasciare lo United a zero ma l'ostacolo maggiore sembra essere l'ingaggio.

La dirigenza bianconera potrebbe proporre una parte fissa con inserimento di diversi bonus e questo potrebbe convincere Pogba ad accettare. Ma la Juventus potrebbe giocarsi anche la carta Allegri e sfruttare il forte legame tra il tecnico e il centrocampista transalpino.