La prossima sessione estiva di Calciomercato al centro dei rumors potrebbe esserci ancora una volta Lautaro Martinez. L'Inter ha già respinto diversi assalti negli anni scorsi, provenienti soprattutto dalla Liga, precisamente da Barcellona e Atletico Madrid, e lo stesso dovrà provare a fare tra qualche mese. Non è escluso che l'assalto questa volta potrebbe arrivare dalla Serie A, visto che il Napoli starebbe pensando a lui, soprattutto qualora dovesse cedere Victor Osimhen, con il Newcastle pronto a mettere sul piatto 100 milioni di euro.

Il Torino per la prossima estate è alla ricerca di rinforzi per alzare il livello e rendere la rosa più competitiva, anche per un piazzamento europeo.

Per questo motivo i granata potrebbero anche pescare dagli esuberi dei top club, e tra questi ci sarebbe Jordan Veretout, centrocampista francese messo ai margini da José Mourinho.

Napoli su Lautaro Martinez

Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di calciomercato è Lautaro Martinez. Si continua a discutere di una sua possibile cessione per finanziare il mercato in entrata, ma non è da escludere che il futuro del Toro possa essere ancora in Italia. Sull'attaccante argentino, infatti, avrebbe messo gli occhi il Napoli, che potrebbe cedere Victor Osimhen. L'agente del classe 1997, Alejandro Camano, in passato non ha nascosto il desiderio di provare a portare un suo assistito in azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Contatti con il Napoli per Lautaro?

No, ma spero di riuscire, un giorno, a portare un mio assistito in azzurro. Con Napoli ho un legame speciale".

Affare che resta molto complesso, anche perché il club meneghino non vorrebbe rinforzare una diretta rivale, soprattutto con quello che è il proprio giocatore simbolo, il numero dieci. Il club di Aurelio De Laurentiis comunque vuole fare un tentativo, arrivando a mettere sul piatto una cifra complessiva da 100 milioni di euro, magari raggiungendo tale investimento con l'inserimento di una contropartita tecnica, quale potrebbe essere Fabian Ruiz, valutato 40 milioni di euro visto il contratto in scadenza a giugno 2023.

Da vedere se il club meneghino accetterà o rispedirà al mittente, blindando Lautaro a prescindere dal possibile arrivo di Dybala.

Torino su Veretout

Il Torino è in cerca di rinforzi per alzare il livello e rendere la rosa finalmente competitiva. I granata, infatti, vogliono lottare per un piazzamento europeo e per farlo tra gli obiettivi ci sarebbe anche Jordan Veretout, centrocampista francese ai margini dello scacchiere tattico di José Mourinho.

La sua valutazione si aggira sui 15 milioni di euro, ma il club di Cairo potrebbe mettere sul piatto 8-10 milioni di euro più il cartellino di Ola Aina, vista la necessità di rinforzarsi sulle fasce in difesa per i capitolini.