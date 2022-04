La Juventus è alla ricerca di un difensore centrale ed avrebbe accelerato per acquisire Antonio Rudiger, stopper classe '93 in uscita dal Chelsea. L'Inter invece, starebbe pensando alla modalità migliore per riportare a Milano Romelu Lukaku. I Blues non vorrebbero perderlo in prestito e si staglierebbe all'orizzonte un'operazione con diritto di riscatto ad 80 milioni.

La Juventus, alla ricerca di un difensore centrale, avrebbe accelerato per Antonio Rudiger

La Juventus starebbe studiando le mosse per rafforzare il futuro reparto difensivo. Nella prossima stagione, Massimiliano Allegri potrebbe andare incontro ad una vera e propria rivoluzione, in quanto diversi pezzi della scacchiera risulterebbero in bilico.

Cherubini dunque vorrebbe garantire almeno un acquisto di grande livello per la retroguardia bianconera e secondo la stampa spagnola, il direttore sportivo starebbe intensificando i contatti con Antonio Rudiger. Il tedesco, che stando alle voci, avrebbe rifiutato tutte le proposte di rinnovo recapitategli dal Chelsea, avrebbe altresì accettato l'offerta della Vecchia Signora. La Juventus, potrebbe dunque chiudere l'affare con il centrale ex Roma, acquisendolo a parametro 0 e garantendogli uno stipendio di circa 7 milioni di euro a stagione per i prossimi 4 anni.

Lukaku in rotta con il Chelsea, l'Inter potrebbe riportarlo a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto

Ormai appare irreparabile la rottura tra Romelu Lukaku e Thomas Tuchel.

L'allenatore del Chelsea, nell'ultima partita di Champions League, ha inviato un nuovo messaggio, se ce ne fosse bisogno, all'attaccante belga, non convocandolo neanche tra i panchinari. I motivi di questa esclusione, addebitati ad un problema fisico del ragazzo, sono sembrati alla stampa mondiale dei pretesti per evitare una nuova discussione in casa Blues.

Il risultato di tutto questo in ogni caso, non ha modificato le cose e l'attaccante classe '93 avrebbe sempre di più la volontà di cambiare aria nella prossima stagione. Dalla Spagna, notizie che filtrano, vorrebbero l'Inter vicina ad un accordo per riportare Lukaku a Milano ma il Chelsea, che non porrebbe veti all'operazione, non permetterebbe altresì al calciatore di trasferirsi in prestito.

La società inglese infatti, pretenderebbe di rientrare di una quantità di soldi inferiore, rispetto ai 115 milioni esborsati da Roman Abramovich l'anno scorso, ma comunque importante. Stando alle indiscrezioni dunque, i due club potrebbero accordarsi per un prestito fino al 2023 con riscatto già prestabilito per una cifra vicina agli 80 milioni di euro.