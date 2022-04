La Juventus, che starebbe cercando un centrocampista per la prossima estate, avrebbe messo gli occhi su Aurélien Tchouaméni, giovane mediano francese in forza al Monaco. Oltre al transalpino, i bianconeri potrebbero ingaggiare un duello di calciomercato con la Lazio per Jorginho

Aurélien Tchouaméni il nome nuovo per il centrocampo della Juventus

Ormai appare come scontato che la Juventus nella prossima sessione di calciomercato estiva, lancerà l'assalto ad almeno un centrocampista. I bianconeri avrebbero stilato una lunga lista di profili che spazierebbero da Paul Pogba, che lascerà quasi certamente a parametro 0 il Manchester United, passando per Milinkovic Savic, che dovrebbe abbandonare la Lazio per una cifra vicina ai 70 milioni di euro, fino ad arrivare ai due assi del Real Madrid, Luka Modric e Toni Kroos.

A questo fitto elenco, nella giornata di oggi si è aggiunto un nome nuovo, quello di Aurélien Tchouaméni. Il giovane mediano in forza al Monaco è stato accostato alla Juventus da Yvan Le Mee, agente francese che ha parlato stamane a Tuttosport. Il procuratore, commentando i possibili acquisti della Vecchia Signora, ha posto un punto esclamativo sull'interesse dei bianconeri nei confronti del classe 2000: "Il miglior colpo per la Juventus sarebbe sempre Tchouameni: è un fenomeno, anche per questo il Monaco non farà sconti… Non dimentichiamoci che i bianconeri hanno già degli ottimi centrocampisti, a partire da Locatelli e Rabiot, che è titolare nella Francia". Oltre al centrocampista transalpino, Le Mee ha citato anche Jorginho in una possibile trattativa con la Juventus ma sull'italo brasiliano ci sarebbe anche la Lazio.

Maurizio Sarri avrebbe richiesto Jorginho alla Lazio, rivorrebbe il suo pupillo

Su Jorginho ci sarebbe lo sguardo della Juventus, che monitora la situazione del centrocampista da ormai settimane. L'italo brasiliano, finito nel vortice del calciomercato, nelle ultime ore avrebbe destato l'attenzione di un'altra pretendente nel nostro campionato, la Lazio di Maurizio Sarri.

Il tecnico toscano nelle precedenti esperienze lavorative, ha potuto collaborare per ben due volte con il regista campione d'Europa, affidandogli le chiavi del proprio gioco a Napoli prima e nel Chelsea poi. Non è un segreto che la stima sia reciproca ed un eventuale trasferimento di Jorginho non apparirebbe più come un taboo in terra britannica, in quanto il calciatore nelle ultime settimane, sarebbe stato protagonista di prestazioni scialbe che lo avrebbero fatto scalare nelle gerarchie dell'allenatore.

Tuchel, che gli sta preferendo Kovacic, ha recentemente commentato sulle possibili cessioni del Chelsea: "Il mio desiderio per i giocatori importanti, è quello di risolvere la loro situazione nella prossima estate". Insomma un'apertura c'è stata da parte del club londinese e se da una parte Jorginho troverebbe uno dei suoi allenatori prediletti, alla Juventus realisticamente avrebbe più chance di puntare alla vittoria di un titolo.