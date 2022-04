Il rapporto tra Memphis Depay e il Barcellona non pare essere mai davvero sbocciato. L'esterno olandese, arrivato a titolo gratuito l'anno scorso dal Lione, sperava di effettuare il salto di qualità della propria carriera. Nel club spagnolo, il classe '94 ha goduto inizialmente dello spazio necessario per brillare, ma le prestazioni deludenti soprattutto in Champions League, dove in sei match ha totalizzato zero gol e zero assist, lo avrebbero fatto arretrare nelle gerarchie. Con Xavi poi, le cose sono peggiorate. Il tecnico iberico, al contrario del suo predecessore Ronald Koeman, ha puntato poco su di lui.

Questo, avrebbe spinto l'ala di Moordrecht a guardarsi intorno per cambiare aria in vista della prossima stagione. Secondo la stampa estera, sul ventottenne si starebbe creando in vista del Calciomercato un derby tutto italiano tra, Juventus, Inter e Milan.

La Juventus vorrebbe Depay

Alla Juventus in vista dell'addio di Paulo Dybala a fine stagione, Cherubini e soci avrebbero focalizzato le loro attenzioni sull'acquisto di una seconda punta che dia manforte alle incursioni offensive di Dusan Vlahovic.

Depay potrebbe essere il profilo ideale, insieme al rientrante Federico Chiesa.

Va ricordato che la Vecchia Signora aveva preso i primi contatto con il giocatore olandese già nel gennaio del 2021, anche se senza fortuna.

Anche l'Inter segue Depay

L'Inter, che potrebbe perdere Lautaro Martinez nella prossima estate in caso di offerta importante, starebbe cercando un calciatore dinamico che abbia le capacità di ricoprire più ruoli. Il primo obiettivo della società nerazzurra pare essere Paulo Dybala: Marotta e l'entourage del giocatore sarebbero in contatto frequentemente, ma se l'operazione per la "Joya" dovesse saltare, il nome di Depay potrebbe tornare in auge.

L'olandese, che sa svariare in tutto l'attacco, rappresenterebbe un profilo di calciatore ideale per Simone Inzaghi che lo potrebbe schierare come unico attaccante, ma anche alle spalle di un vero numero 9.

A proposito di bomber, intanto l'Inter avrebbe individuato in Beto il possibile erede di Edin Dzeko.

Perché il Milan vorrebbe Depay

Il Milan in attacco potrebbe subire diverse variazioni. Il futuro di Ibrahimovic e Giroud appare piuttosto nebuloso, mentre per Leao ci sarebbero già alcuni club interessati a fare un'offerta. Ecco perché Maldini vedrebbe in Depay un obiettivo adatto al progetto rossonero. Come per l'Inter, dell'olandese a Milanello piacerebbe la sua estrema poliedricità offensiva.