L'Inter studia i possibili profili che dovrebbero rinforzare la rosa della prossima stagione. Nei piani dei dirigenti nerazzurri ci sarebbe qualche centrocampista in vista dei possibili addii di Matias Vecino ed Arturo Vidal che dovrebbero terminare la loro esperienza alla Pinetina a fine stagione. Sarebbero rispettivamente seguiti da Lazio e Flamengo. In uscita ci potrebbe essere anche il giovane Martin Satriano che dopo l'ottima seconda parte di stagione vissuta al Brest, interesserebbe in Inghilterra a Chelsea e Tottenham.

Possibile operazione con la Roma per il centrocampo

La società presieduta dagli Zhang potrebbe decidere di mettere a segno uno scambio alla pari con la Roma. Sul tavolo ci sarebbero i cartellini di Jordan Veretout e quello di Roberto Gagliardini. Il francese non sarebbe centrale nel progetto tecnico di Mourinho che gli preferisce Olivera e Cristante. L'ex Atalanta, invece, ha il contratto in scadenza nel 2023 e non è un titolare nello scacchiere tattico di Inzaghi che si affida solitamente al trio Brozovic, Calhanoglu e Barella. Entrambi avrebbero una valutazione di circa 15 milioni di euro e la trattativa si potrebbe imbastire a fine stagione anche perchè i nerazzurri cercherebbero da tempo l'alter ego di Marcelo Brozovic.

Lucien Agoumé per arrivare al giovane Thuram del Nizza

Nei radar di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio ci sarebbe anche Khèphren Thuram. Il calciatore del Nizza sarebbe un'ottima mezzala per il 3-5-2 di Simone Inzaghi considerate anche le buone doti offensive. L'Inter potrebbe decidere di offrire uno scambio con Lucien Agoumé, ora in forza al Brest.

La valutazione del fratello minore di Marcus, che ha collezionato ben 36 presenze con la maglia del Nizza, con 3 gol e 3 assist, sarebbe di circa 20 milioni di euro, attualmente leggermente superiore a quella del centrocampista di proprietà nerazzurra.

Satriano nel mirino di Chelsea e Tottenham

L'Inter potrebbe poi decidere di finanziare il mercato con la cessione di Martin Satriano.

Il centravanti, che si sta mettendo in mostra al Brest, in Ligue 1, sarebbe finito sul taccuino di club inglesi come Chelsea e Tottenham. Inzaghi, viste le ottime prove evidenziate nel ritiro estivo, ha deciso di tenerlo per la prima parte di stagione. Le poche presenza hanno spinto poi la società a cederlo in prestito per farlo giocare con frequenza. L'esperimento ha dato buoni frutti ed il ragazzo, se non dovesse essere confermato al ritorno, potrebbe dunque essere venduto all'estero per circa 15 milioni di euro. Bottino che, unito a quello di Pinamonti, servirebbe a finanziare un eventuale colpo per l'attacco.