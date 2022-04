Il centrocampo è il reparto del campo nel quale l'Inter potrebbe operare in maniera più consistente nella prossima sessione estiva di Calciomercato. Infatti, il club meneghino sta lavorando per trovare un vice-Brozovic, ma anche una mezz'ala di qualità con buone capacità di inserimento in zona gol.

Torna di moda De Paul per l'Inter

Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Rodrigo De Paul, centrocampista argentino in forza all'Atletico Madrid, che ha già militato per diversi anni nel campionato italiano con la maglia dell'Udinese.

L'ex numero 10 dei friulani, già trattato dai nerazzurri prima del passaggio nel 2021 ai Colchoneros, non sarebbe particolarmente contento del suo utilizzo e potrebbe lasciare Madrid nel prossimo mercato, così da ritornare protagonista. L'Inter starebbe monitorando la situazione e potrebbe proporre un'offerta all'Atletico. Molto dipenderà dalle offerte per l'argentino, nel mirino anche della Juventus e soprattutto del Bayern Monaco, che potrebbe proporre ai madrileni uno scambio con Marcel Sabitzer, centrocampista austriaco che piace molto a Simeone.

Inter, il punto sulle cessioni: da Sanchez a Vidal

La società nerazzurra dovrà essere attiva anche sul piano delle cessioni che possano snellire l'organico.

Sono tanti i giocatori che potrebbero salutare l'Inter nella prossima sessione estiva di calciomercato: tra questi c'è sicuramente Alexis Sanchez, che con il ritorno a pieno regime di Correa, ha visto ridursi lo spazio. Il Nino potrebbe così partire e sulle sue tracce ci sarebbero diversi club stranieri pronti a dargli lo spazio richiesto.

Da un cileno all'altro. Anche il futuro di Arturo Vidal è in bilico. Visto l'ingaggio importante del cileno, l'Inter potrebbe decidere di cederlo, così da puntare su profili più giovani per il centrocampo come Davide Frattesi del Sassuolo. Discorso simile anche per Matias Vecino, mentre invece potrebbe restare l'italiano Roberto Gagliardini.

Infine, passiamo all'attacco. Detto di Sanchez, la situazione è più complicata per Lautaro Martinez. Il "Toro" potrebbe restare, ma molto dipenderà dalle offerte, visto che il numero 10 argentino è nel mirino di diversi top club europei, come l'Atletico Madrid, a caccia del sostituto di Suarez, e del Barcellona in caso di mancato approdo in Spagna di Robert Lewandowski.