Si è parlato spesso degli addii di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi all'Inter la scorsa estate, che hanno portato nelle casse quasi 200 milioni di euro. Ma l'addio più doloroso per la squadra nerazzurra, sia per una questione tecnica, sia economica, avendo dovuto riconoscere una ricca buonuscita, è stato quello di Antonio Conte, che ha poi deciso di sedersi sulla panchina del Tottenham, dove sta provando a risalire la classifica per riportare gli Spurs in Champions League. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, sarebbe tutt'altro che da escludere un addio dell'allenatore leccese con ritorno in Italia.

Un clamoroso ritorno all'Inter sembrerebbe anche l'ipotesi più plausibile per tutta una serie di motivi.

Conte può tornare all'Inter

Secondo il quotidiano sportivo, il futuro di Antonio Conte potrebbe essere nuovamente all'Inter. Il tecnico ha lasciato i nerazzurri la scorsa estate dopo aver vinto uno scudetto da dominatore assoluto, un secondo posto l'anno prima e la finale in Europa League. Poi l'addio, dettato anche dai problemi finanziari che avevano colpito il club meneghino e che adesso, pian piano, sembra si stiano risolvendo, anche grazie alla riapertura degli stadi.

Inoltre, la figura di Simone Inzaghi sarebbe stata messa in discussione dopo gli ultimi risultati deludenti, che avrebbero anche portato al blocco delle trattative per il rinnovo di contratto.

Dopo aver vinto la panchina d'oro, l'ipotesi di ritorno di Conte in Italia è tutt'altro che impossibile. Un approdo alla Juventus, per il rapporto con Agnelli, sembra da escludere, così come quello sulle panchine di Napoli e Milan, su cui sembrano ben saldi Spalletti e Pioli. Proprio per questo, le percentuali di un ritorno in nerazzurro non sarebbero neanche basse.

Ovviamente, il tecnico dovrà sposare il progetto, che potrebbe anche prevedere altri sacrifici, ma questa volta investendo quasi per intero la cifra ricavata da eventuali cessioni, al contrario di quanto successo la scorsa estate con Lukaku e Hakimi.

Il possibile 3-5-2 di Conte

L'Inter di Antonio Conte si baserebbe sempre sul 3-5-2, ma con interpreti diversi rispetto agli ultimi anni.

In attacco prenderebbe quota l'ipotesi anche di un ritorno di Lukaku, ma in tandem con Dybala, visto che a quel punto Lautaro verrebbe ceduto per finanziare il mercato in entrata, insieme a Stefan De Vrij, che verrebbe rimpiazzato da Bremer. In mezzo al campo potrebbe arrivare un colpo importante, con Luis Alberto o Milinkovic-Savic sul piatto, ammesso che la Lazio accetti di abbassare le proprie pretese. Questa la possibile nuova Inter:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bremer, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Luis Alberto, Gosens; Dybala, Lukaku.