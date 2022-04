L'Inter avrebbe cominciato a lavorare con largo anticipo in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato, anche per anticipare la concorrenza e sfruttare le occasioni che il mercato porrà. Uno dei reparti che la società nerazzurra potrebbe rivoluzionare è quello d'attacco, visto che sicuramente andrà via Caicedo, che tornerà al Genoa, e molto probabilmente Alexis Sanchez. In entrata il club meneghino starebbe pensando nuovamente a Memphis Depay, che era stato accostato ai nerazzurri già prima del suo approdo al Barcellona lo scorso anno.

Anche la Fiorentina si sta muovendo in vista della prossima estate alla ricerca di un rinforzo nel reparto avanzato. I viola, in questo senso, starebbero pensando ad Andrea Belotti, che con ogni probabilità lascerà il Torino tra qualche mese a parametro zero.

Inter su Depay

L'Inter potrebbe rivoluzionare il proprio reparto avanzato nella prossima sessione estiva di calciomercato. Felipe Caicedo tornerà al Genoa, mentre Alexis Sanchez sembra possa rescindere il contratto con un anno di anticipo, mentre Lautaro Martinez non è detto resti, soprattutto qualora dovesse arrivare una proposta superiore ai 70 milioni di euro.

In entrata si è parlato molto di Paulo Dybala e Gianluca Scamacca, ma ci sarebbe un altro nome finito nel mirino dei nerazzurri in questi ultimi giorni.

Si tratta di Memphis Depay, già sondato dal club meneghino già l'anno scorso, prima di accasarsi al Barcellona. In blaugrana la sua annata è stata non troppo positiva, con dieci gol e due assist all'attivo in 21 presenze in Liga, e zero gol in sei partite di Champions League. Il club si aspettava molto di più da lui e proprio per questo il club spagnolo sarebbe già pronto a discutere della sua partenza.

Visto il contratto in scadenza a giugno 2023 (avendo firmato soltanto un biennale) non è possibile la formula del prestito con diritto di riscatto. I catalani, però, realizzerebbero una plusvalenza piena avendolo preso a parametro zero e per questo motivo sarebbero pronti ad intavolare la sua cessione anche per una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Fiorentina su Belotti

Anche la Fiorentina, come l'Inter, potrebbe modificare il proprio reparto avanzato la prossima estate. Piatek, infatti, potrebbe non essere riscattato e tornare all'Hertha Berlino e come sostituto il nome finito in cima alla lista degli obiettivi sarebbe quello di Andrea Belotti. Il "gallo" è in scadenza di contratto con il Torino e avrebbe detto no ad una proposta di rinnovo da oltre 3 milioni di euro netti a stagione più bonus. Il centravanti vuole una nuova avventura, possibilmente in una squadra che si giochi l'Europa. Il patron viola Rocco Commisso potrebbe arrivare anche a mettere sul piatto 3,5 milioni di euro più bonus, superando i 4 milioni a stagione per convincere il classe 1993.