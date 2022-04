L'Inter starebbe valutando i nomi per rinforzare la rosa della prossima stagione ed avrebbe proiettato i propri interessi soprattutto sui centrocampisti visto che, al termine della stagione, potrebbero dire addio Matias Vecino ed Arturo Vidal. L'ex Fiorentina non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza e potrebbe trasferirsi alla Lazio, mentre il cileno finirebbe la sua carriera calcistica al Flamengo.

Affari con Paris Saint Germain e Bayern Monaco

La società nerazzurra potrebbe dunque prendere in considerazione il ritorno di Rafinha, ora alla Real Sociedad ma in prestito dal Paris Saint Germain, perché non dovrebbe essere confermato dal club transalpino.

La squadra allenata da Pochettino potrebbe inserire nella lista delle cessioni anche Arnaud Kalimuendo Muinga, in forza al Lens, che potrebbe inserirsi alla perfezione nel 3-5-2 di Simone Inzaghi, vista la polivalenza tattica che ricoprirebbe nel reparto offensivo. La sua valutazione sarebbe di circa 15 milioni di euro. Per il centrocampo, inoltre, si studierebbe il profilo di Marc Roca, che ha il contratto in scadenza nel 2025 e che sarebbe poco utilizzato dal tecnico Nagelsmann. Il classe 1996 potrebbe essere l'alter ego di Brozovic ed il suo cartellino avrebbe una stima di circa 10 milioni di euro.

Marotta penserebbe a Depay e Pjanic per l'Inter del futuro

I dirigenti della società presieduta dagli Zhang penserebbero anche a profili di caratura internazionale per potenziare l'Inter del futuro.

Per quanto riguarda il centrocampo, Marotta avrebbe in mente di allacciare i contatti con Miralem Pjanic, che conosce benissimo fin dai tempi della Juventus. Il bosniaco dovrebbe ritornare al Barcellona dopo il prestito al Besiktas ma non verrebbe confermato dal tecnico dei catalani, Xavi. Potrebbe dunque intavolarsi un'operazione sulla base di un prestito, anche se l'ex Roma dovrà rinunciare a parte del corposo stipendio che percepisce attualmente.

Per quanto riguarda l'attacco, il nome che piacerebbe all'Inter sarebbe sempre un tesserato del Barcellona. Si tratta di Memphis Depay che non ha avuto molta fortuna dopo il passaggio in Spagna. L'olandese, oramai scavalcato nelle gerarchie da Pierre-Emerick Emiliano François Aubameyang, potrebbe lasciare la Spagna al termine della stagione.

L'Inter lo accoglierebbe volentieri in quanto sarebbe un profilo in grado di agire sia da seconda punta che da prima punta nello scacchiere di Inzaghi. Possibile anche in questo caso un prestito con diritto di riscatto. La valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro per l'ex Lione. Potrebbe prendere il posto di Sanchez, che dovrebbe lasciare la Pinetina a fine estate.