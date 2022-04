L'Inter sarà con ogni probabilità fra le protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quanto riguarda quelle in uscita. I nerazzurri vogliono rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi ma per farlo servirà fare cassa con quei giocatori che non rientrano nei piani dell'allenatore in vista della prossima annata. Tra questi ci sarebbe Roberto Gagliardini, che già nelle ultime settimane è finito ai margini dello scacchiere tattico come quinta o sesta scelta, dietro ai tre titolarissimi e a Arturo Vidal.

Su di lui avrebbe messo gli occhi la Roma, in cerca di rinforzi in mezzo al campo.

Anche il Milan avrebbe cominciato a lavorare in vista della prossima estate. I rossoneri sono in cerca di un esterno difensivo e per questo motivo avrebbero messo gli occhi su Alvaro Odriozola, attualmente in forza alla Fiorentina.

Roma su Gagliardini

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter nella prossima sessione estiva di calciomercato è Roberto Gagliardini. Il centrocampista è ai margini dello scacchiere tattico di Simone Inzaghi e per questo motivo non è incedibile anche per il contratto in scadenza a giugno 2023. Su di lui avrebbe messo gli occhi la Roma, sempre alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo da regalare a José Mourinho.

Proprio per la situazione contrattuale, la valutazione non può essere eccessiva e si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro.

Le due società, però, potrebbero anche intavolare uno scambio che possa assecondare le esigenze di entrambe. Tra le fila capitoline, infatti, ci sarebbe un giocatore che interesserebbe non poco alla società nerazzurra.

Si tratta di Jordan Veretout, che non rientra nei piani di José Mourinho, il quale anche sabato nella sfida tra le due squadre ha deciso di tenerlo fuori nonostante il forfait di Cristante. In quel caso, potrebbe esserci anche un piccolo conguaglio economico a favore della Roma.

Milan su Odriozola

Il Milan è alla ricerca di rinforzi sugli esterni difensivi visto che ci sono dubbi sul riscatto di Alessandro Florenzi e sulle qualità di Ballo Touré.

I rossoneri si starebbero guardando intorno e avrebbero messo nel mirino Alvaro Odriozola. Il terzino spagnolo è in prestito alla Fiorentina ma è di proprietà del Real Madrid. Il giocatore ha già espresso la volontà dinanzi ai sondaggi arrivati da altri club europei: vuole restare in Italia ma non avrebbe preferenze tra Fiorentina e Milan. La valutazione si aggira sui 15 milioni di euro e la priorità ce l'hanno i viola, ma occhio all'inserimento dei rossoneri, che allettano il calciatore con la prospettiva di giocare in Champions League.