La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate sul mercato in estate. Il tecnico Massimiliano Allegri nel post match contro il Sassuolo ha dichiarato che potranno esserci 2 o 3 rinforzi importanti. Secondo le ultime notizie però in caso di alcune cessioni gli acquisti potrebbero essere diversi. Si parla di possibili rinforzi in difesa, centrocampo e settore avanzato. A proposito di difesa, molto dipenderà dal futuro professionale di Giorgio Chiellini e Alex Sandro. Entrambi in scadenza di contratto a giugno 2023, potrebbero lasciare la società bianconera a fine stagione.

Per il difensore si parla di una possibile nuova esperienza professionale nel campionato americano. Il terzino invece potrebbe rimanere nel calcio europeo, con diverse società inglesi che potrebbero acquistarlo. Si parla già di un sostituto del brasiliano. Sono due i nomi che piacciono alla società bianconera, Renan Lodi dell'Atletico Madrid e Emerson Palmieri del Chelsea. Il nazionale brasiliano in questa stagione ha dimostrato di essere un giocatore importante anche in Champions League e la sua valutazione di mercato è intorno ai 20 milioni di euro. Diverso è il discorso del nazionale italiano, non considerato importante per il Chelsea anche perché in questa stagione è stato venduto in prestito al Lione.

La Juventus potrebbe acquistare uno fra Renan Lodi e Emerson Palmieri

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare uno fra Renan Lodi dell'Atletico Madrid e Emerson Palmieri del Chelsea nel Calciomercato estivo. Potrebbe essere venduto Alex Sandro, di conseguenza servirà un terzino sinistro importante dando per scontata la conferma di Pellegrini.

Il terzino 23enne è stato impiegato in diversi match da Allegri ed ha dimostrato di essere utile. Potrebbe rimanere come riserva del titolare. Serve però un giocatore già pronto per le competizioni europee, per questo Renan Lodi o Emerson Palmieri potrebbero essere giocatori ideali. Il nazionale brasiliano potrebbe lasciare l'Atletico Madrid per circa 20 milioni di euro, per quanto riguarda invece il giocatore del Chelsea ma in prestito al Lione potrebbe arrivare a prezzo agevolato.

La società inglese potrebbe venderlo anche in prestito con diritto di riscatto avendo un contratto fino a giugno 2024. In questo modo la Juventus eviterebbe di effettuare investimenti importanti nel ruolo di terzino sinistro. Una somma notevole invece potrebbe servire per rinforzare il centrocampo, potrebbero arrivare una mezzala d'inserimento ed un giocatore bravo nell'impostazione di gioco.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo con Jorginho, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2023. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il settore avanzato fra i giocatori preferiti dalla società bianconera ci sono sicuramente Niccolò Zaniolo della Roma e Giacomo Raspadori del Sassuolo.