L'Inter sarà una delle protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri, nonostante l'esigenza di fare cassa, cercheranno comunque di alzare il livello della rosa a disposizione di Simone Inzaghi, seguendo le indicazioni del proprio allenatore. La priorità andrà al centrocampo, dove manca un'alternativa di alto livello ai tre titolari in questo momento. Alla luce di ciò, oltre a Davide Frattesi, il club meneghino avrebbe messo gli occhi su un pupillo del tecnico piacentino, ossia Luis Alberto, che potrebbe lasciare la Lazio la prossima estate.

Anche il Napoli è alla ricerca di rinforzi di qualità tra il centrocampo e la trequarti. Andrà via Lorenzo Insigne, essendo in scadenza di contratto, e potrebbe essere ceduto Fabian Ruiz, in scadenza di contratto, a meno che non rinnovo. Per questo motivo gli azzurri avrebbero messo gli occhi su Nicolò Zaniolo, jolly offensivo che sembra alla fine di un ciclo alla Roma.

Inter su Luis Alberto

Uno dei nomi che potrebbe caratterizzare la prossima sessione estiva di calciomercato è quello di Luis Alberto. Lo spagnolo non avrebbe un rapporto idilliaco con Maurizio Sarri e questo potrebbe facilitare il suo addio al termine della stagione. Su di lui avrebbe messo nuovamente gli occhi l'Inter, che un tentativo lo aveva fatto anche l'anno scorso, salvo dover tirarsi indietro visto che i nerazzurri avrebbero voluto prenderlo con una formula simile a quella che poi ha portato Correa a Milano, in prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Luis Alberto sarebbe la pedina ideale per potersi alternare con Calhanoglu e Brozovic, in quest'ultimo caso con il turco spostato in cabina di regia. I numeri dello spagnolo, infatti, sono importanti, con quattro reti e ben otto assist in ventotto partite di campionato e con Frattesi completerebbe un reparto, a disposizione di Simone Inzaghi, che ha mostrato carenze in quest'annata.

La Lazio valuta il classe 1992 intorno ai 25-30 milioni di euro, ma l'Inter potrebbe mettere sul piatto uno tra Radu, Gagliardini e Pinamonti più un conguaglio intorno ai 15 milioni di euro.

Napoli su Zaniolo

Anche il Napoli è alla ricerca di rinforzi di qualità tra il centrocampo e la trequarti. Secondo Il Corriere dello Sport, gli azzurri avrebbero messo gli occhi su Nicolò Zaniolo, fantasista che sembra in uscita alla Roma non essendo più al centro del progetto tattico di José Mourinho.

I partenopei dovranno contenderselo con la Juventus, che lo vorrebbe come erede di Paulo Dybala. La valutazione si aggira tra i 30 e i 40 milioni di euro, cifra importante che il club di Aurelio De Laurentiis proverà ad abbassare con l'inserimento di almeno una contropartita tecnica nell'affare.