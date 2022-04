Alle 21 di questa sera, mercoledì 6 aprile, scenderanno in campo Chelsea e Real Madrid a Stamford Bridge, per l'andata dei quarti di finale di Champions League. I Blancos, allenati da Carlo Ancelotti, cercheranno di vendicarsi dell'eliminazione in semifinale della scorsa edizione, quando il Chelsea staccò il pass per la finale (che poi vinse contro il City) grazie al pareggio del Bernabeu e alla vittoria per 2-0 a Londra. Le due squadre faranno affidamento ai loro numeri 9, Lukaku e Benzema: il primo sta vivendo una stagione difficile, con più bassi che alti e, soprattutto, pochi gol.

Il secondo, invece, è sempre il solito rapace d'area di rigore che si esalta in Europa, autore della tripletta che ha fatto fuori il PSG di Messi.

Il percorso del Chelsea in Champions League

Il Chelsea di Tuchel è arrivato secondo nel girone composto da Juventus, Malmoe e Zenit. Nel doppio confronto con i bianconeri, i londinesi hanno prima perso 1-0 a Torino, e poi vinto con un netto 4-0 a Londra, ma non è bastato per qualificarsi come primi del gruppo H: per i Blues la beffa è arrivata all'ultima giornata con il pari per 3-3 sul campo dello Zenit, mentre la Juve batteva il Malmoe. Nonostante il sorteggio sarebbe potuto essere molto più complicato, visto il secondo posto nel girone, agli ottavi di finale il Chelsea ha pescato il Lille, squadra campione di Francia, ma è riuscito a passare il turno senza troppi problemi con una doppia vittoria.

Il percorso del Real Madrid in Champions League

Il Real Madrid ha vinto il proprio girone con Inter, Sheriff e Shaktar senza troppi intoppi, vincendo 5 partite su 6. Discorso più complicato invece agli ottavi di finale: dall'urna di Nyon viene estratto il PSG delle stelle Mbappè (sogno di mercato Blancos), Neymar e del grande rivale Messi.

All'andata a Parigi la risolve Mbappè al 94' con un gol incredibile, ma al ritorno al Bernabeu è un'altra storia: parte bene il PSG che passa in vantaggio ancora con Mbappè, a poi è un monologo Blancos, con la tripletta di Benzema che permette alla squadra di Ancelotti di passare il turno nell'ennesima notte Europa da Real Madrid.

Le probabili formazioni di Chelsea-Real Madrid

Tuchel opterà probabilmente per il suo 3-4-2-1 con Mendò tra i pali e Azpilicueta, Thiago Silva e Rudiger davanti a lui. Linea a 4 di centrocampo formata da James a destra e Marcos Alonso a sinistra, in mezzo la coppia Kantè-Jorginho. Davanti i trequartisti saranno Mount e Pulisic a supporto di uno tra Havertz e Lukaku, il grande dubbio della vigilia.

Ancelotti invece si affiderà al 4-3-3. Courtois tra i pali, difeso da Carvajal, Militao, Alaba e Ferland Mendy. A centrocampo ci sarà il leggendario trio formato da Kroos, Casemiro e Modric. Davanti ci sarà Vinicius Jr, Benzema e uno tra Valverde e Asensio.

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; James, Kantè, Jorginho, Alonso; Pulisic, Mount; Lukaku (Havertz)

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Vinicius Jr, Benzema, Valverde (Asensio)