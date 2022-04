La Juventus, a poco meno di due mesi dalla fine della stagione, si ritrova a dover lottare in campionato per consolidare il quarto posto, oltre al fatto che può ancora vincere la Coppa Italia. La sconfitta contro l'inter ha annullato definitivamente le speranze di vittoria del titolo, come dichiarato dallo stesso Allegri nel post match. Ottima la prestazione dei bianconeri, che però non sono riusciti a concretizzare le tante azioni da gol create. Contro l'Inter è stata una delle migliori Juventus della stagione, anche se è arrivata la sconfitta.

In questa annata le critiche non hanno risparmiato Massimiliano Allegri, soprattutto per il gioco messo in mostra dalla squadra. Il toscano è stato spesso menzionato nelle sue considerazioni da Antonio Cassano, che recentemente gli ha lanciato l'ennesima frecciatina. A Bobo Tv, il commentatore sportivo ha voluto criticare Allegri perché in una recente intervista il toscano aveva dichiarato che anche il Manchester City verticalizza con il portiere e non tiene conto del bel gioco. A tal riguardo, Cassano ha aggiunto: 'Ad Allegri dico, non puoi permetterti di dire a Guardiola come si gioca a calcio. Quando Ederson (il portiere del Manchester City) lancia è perché può mandare in porta la punta'.

L'ex giocatore ha sottolineato, inoltre, che dopo la figura contro il Villareal in Champions League, Allegri sarebbe dovuto andare da Agnelli a chiedergli di rescindere il contratto.

Il commentatore sportivo Cassano ha parlato di Massimiliano Allegri

'Alla Juventus gli rimane solo la Coppa Italia e il quarto posto. Dopo una figura del genere contro il Villareal io sarei andato da Agnelli a rescindere il contratto'.

Queste le dichiarazioni di Antonio Cassano in riferimento a Massimiliano Allegri e alla stagione che sta disputando come tecnico della società bianconera. Dichiarazioni importanti, quelle del commentatore sportivo, che ha aggiunto che dopo la Bobo Tv, Allegri non gli scrive più. Secondo Cassano, il tecnico toscano potrebbe essersi offeso per le sue dichiarazioni in cui ha spesso criticato l'attuale allenatore della Juventus.

Allegri ha sottoscritto un contratto con la Juventus fino a giugno 2025

La Juventus anche nella stagione 2022-2023 sarà allenata da Massimiliano Allegri. A meno di una clamorosa mancata qualificazione alla Champions League, il tecnico toscano cercherà di costruire una squadra vincente. Secondo Allegri, la Juventus potrà essere competitiva per vincere lo scudetto. Molto dipenderà anche dai rinforzi che arriveranno. Si parla di acquisti per tutti i settori. Potrebbero arrivare un difensore di esperienza e di qualità, un terzino sinistro, due centrocampisti ed un giocatore per il settore avanzato.