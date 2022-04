La Juventus ha rimediato una sconfitta contro l'Inter, pesante non per il gioco mostrato ma per il risultato. Un 1 a 0 che significa fine delle speranze di vittoria del campionato, anche se già prima del match contro i nerazzurri non erano molte. Ottima la prestazione della squadra di Allegri, che però non ha saputo concretizzare le tante azioni da gol create. Il tecnico toscano, nel post match, ha dichiarato che la Juventus sarà competitiva per vincere il campionato nella stagione 2022-2023. Servono però dei rinforzi importanti in tutti i settori, soprattutto se dovessero essere confermate delle cessioni.

A rischio partenza ci sono Alex Sandro, Arthur Melo, Chiellini e Aaron Ramsey, oltre a Bernardeschi, Morata e Kean, che potrebbero aggiungersi al già confermato addio di Dybala. Soprattutto a centrocampo, i rinforzi potrebbero essere due. Si parla degli arrivi di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e di una mezzala d'inserimento. A tal riguardo, uno di quelli che piacciono alla Juventus è Renato Sanches, portoghese classe 1997 del Lille. In scadenza di contratto a giugno 2023, potrebbe essere acquistato a prezzo agevolato. Garantirebbe fisicità e qualità ad un centrocampo che ha dimostrato problematiche evidenti in questa stagione.

Il centrocampista Renato Sanches potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe acquistare Renato Sanches. Il centrocampista del Lille va in scadenza di contratto a giugno 2023 e potrebbe essere acquistato per una somma vicina ai 30 milioni di euro. Ad agevolare il suo possibile trasferimento alla società bianconera il suo agente sportivo, Jorge Mendes, che ha già avuto modo di lavorare con la Juventus in queste stagioni considerando l'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della società bianconera nel 2018.

Il rapporto professionale fra le parti è ideale, molto dipenderà anche dall'ingaggio stagionale del portoghese e dalla possibilità per la Juventus di alleggerire il monte ingaggi con le cessioni. Giocatori come Arthur Melo e Aaron Ramsey hanno uno stipendio importante e le loro eventuali partenze agevolerebbero l'arrivo del portoghese.

Il mercato della Juventus

Il centrocampista Renato Sanches è solo uno dei giocatori seguiti dalla Juventus per la stagione 2022-2023. Si valutano altri nomi importanti, su tutti Jorginho del Chelsea e Paul Pogba del Manchester United. Per quanto riguarda invece il settore avanzato, il preferito sembra essere Nicolò Zaniolo. Il giocatore della Roma ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e potrebbe essere ceduto per circa 40 milioni di euro. Un prezzo importante ma considerando l'età e la qualità potrebbe rivelarsi un investimento importante per il presente e per il futuro della società.