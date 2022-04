La Juventus è attesa da un finale di stagione impegnativo, sia per il calcio giocato che per il Calciomercato. Evidente come il mercato passi anche da dove arriveranno i bianconeri in Serie A. Obiettivo minimo è il quarto posto, che significa qualificazione alla Champions League, ma la squadra di Allegri dovrà dimostrare miglioramenti anche nel gioco e possibilmente vincere la Coppa Italia. Per questo, saranno mesi importanti anche per il tecnico toscano che, secondo le ultime notizie di mercato, non avrebbe la certezza di una conferma per la stagione 2022-2023.

Potrebbe non bastare la qualificazione alla massima competizione europea, e a tal riguardo si parla già di sostituti. Uno dei nomi seguiti dalla società bianconera sarebbe Zinedine Zidane, attualmente senza una panchina dopo aver lasciato il Real Madrid la scorsa stagione. Il tecnico francese ha dimostrato di essere un vincente, considerando le tante competizioni nazionali ed internazionali vinte con la società spagnola. Il francese starebbe aspettando la Juventus, lo dimostrerebbe il fatto che non avrebbe considerato le offerte che sarebbero arrivate dal Paris Saint Germain e dal Manchester United. I francesi sostituiranno Pochettino a fine stagione, per quanto riguarda Rangnick, dovrebbe lasciare la panchina dello United per assumere un ruolo da dirigente.

Di conseguenza, gli inglesi starebbero valutando l'ingaggio di un nuovo tecnico.

La Juve potrebbe esonerare Allegri a fine stagione: possibile sostituto Zidane

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, la Juventus potrebbe esonerare Allegri a fine stagione. Potrebbe non bastare la qualificazione alla Champions League per la conferma del tecnico toscano, che dovrà cercare di migliorare l'attuale posizione in classifica, nonostante la società abbia sottolineato che l'obiettivo minimo rimane il quarto posto.

Inoltre, sarà importante vincere la Coppa Italia. Un eventuale disfatta nella coppa nazionale potrebbe agevolare ulteriormente un eventuale partenza di Allegri. Al posto del tecnico toscano potrebbe arrivare Zinedine Zidane, attualmente senza panchina dopo l'esperienza professionale al Real Madrid.

Il progetto con Allegri

Le indiscrezioni di mercato che arrivano dalla Spagna non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani.

Difficile pensare che Allegri possa venire esonerato dalla Juventus, anche in considerazione del contratto da 7 milioni di euro a stagione più bonus fino a giugno 2025. La società bianconera ha più volte sottolineato che con il tecnico toscano è iniziato un progetto sportivo nel medio-lungo termine e si cercherà di valorizzare giovani di qualità e ovviamente di continuare ad essere competitivi in Italia e nelle competizioni europee.