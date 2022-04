La Juventus è attesa da un finale di stagione importante in cui dovrà cercare di arrivare fino in fondo in Coppa Italia ed in campionato. Grazie ad una seconda parte di stagione di risultati utili i bianconeri sono riusciti a recuperare punti rispetto a Milan, Napoli ed Inter ed ad otto giornate dalla fine del campionato possono alimentare speranze di vittoria del titolo. Nonostante questo le critiche sulle prestazioni da parte degli addetti ai lavori sono state diverse. Il principale bersaglio è stato Massimiliano Allegri, che a detta di molti non è riuscito a dare un'impostazione di gioco alla Juventus.

Per questo nel caso in cui la Juventus non dovesse chiudere la stagione con dei risultati, non è da scartare la possibilità di un esonero del tecnico toscano. Nonostante un contratto da circa 7 milioni di euro a stagione più bonus fino a giugno 2025, secondo la stampa spagnola la Juventus potrebbe valutare l'ingaggio di un altro tecnico. Parliamo di Zinedine Zidane, attualmente senza panchina ma che nella sua esperienza professionale al Real Madrid ha dimostrato di essere un tecnico vincente. I trascorsi da giocatore bianconero potrebbero agevolare l'ingaggio del francese.

Zidane potrebbe sostituire Allegri sulla panchina della Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe ingaggiare Zinedine Zidane nella stagione 2022-2023.

Molto dipenderà dai risultati dei bianconeri in questo finale di stagione. Allegri ha un contratto fino a giugno 2025 con la Juventus ma non è da scartare la possibilità lasci Torino se non dovesse raccogliere i risultati. Molto dipenderà dalla Coppa Italia e dall'eventualità di vincerla, considerando che i bianconeri sono vicini al raggiungimento della finale dopo l'1 a 0 dell'andata contro la Fiorentina.

Condizione necessaria è il raggiungimento del quarto posto anche se l'arrivo di Vlahovic a gennaio ha incrementato le possibilità della Juventus di lottare anche per il titolo. A proposito di Zidane, rimane uno dei tecnici più seguiti anche da altre società europee. Su tutte il Paris Saint Germain che dovrebbe esonerare Mauricio Pochettino a fine stagione e il Manchester United, con Ralf Rangnick che dovrebbe lasciare la panchina per diventare un dirigente della società inglese.

Il mercato della Juve

Le indiscrezioni di mercato che arrivano dai giornali sportivi spagnoli non trovano conferme fra quelli italiani. La Juventus ha più volte ribadito la fiducia nei confronti di Massimiliano Allegri e sul fatto che sia un progetto sportivo a medio-lungo termine. Si cercherà di vincere quanto prima ma il tecnico toscano avrà il fine di valorizzare i giovani di qualità per costruire una Juventus che alla lunga possa ritornare ad essere vincente.