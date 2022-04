Inter e Milan sarebbero al lavoro per potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione. Secondo gli ultimi aggiornamenti, i nerazzurri avrebbero in mente di ingaggiare un centrocampista in grado di far rifiatare Marcelo Brozovic, mentre i rossoneri vorrebbero un profilo per l'attacco.

Pjanic potrebbe essere l'alter ego di Marcelo Brozovic

La società presieduta dagli Zhang avrebbe messo gli occhi su Miralem Pjanic, sotto consiglio di Giuseppe Marotta che intrattiene ottimi rapporti con il bosniaco fin dai tempi della Juventus. L'ex Roma è in forza al Besiktas in prestito, ma dovrebbe ritornare a fine stagione al Barcellona.

Il club catalano non dovrebbe confermarlo perché non lo ritiene centrale nel progetto tecnico e potrebbe addirittura decidere di optare per una rescissione consensuale. In tal caso, il mediano sarebbe un serio obiettivo dell'Inter che lo preleverebbe a parametro zero per integrarlo in un modulo tattico a lui molto congeniale. Lo stipendio che gli verrebbe offerto sarebbe tra i 3 ed i 4 milioni di euro, visto che i dirigenti milanesi sono ancora a lavoro per ridurre il monte ingaggi della rosa.

Il Monza sarebbe sulle tracce di Stefano Sensi

A fare posto a Pjanic potrebbe essere Stefano Sensi. Il centrocampista, attualmente in prestito alla Sampdoria, potrebbe andare al Monza al termine della stagione dopo il rientro alla Pinetina.

La società di Berlusconi avrebbe pensato a lui come colpo principale se la formazione della Brianza dovesse essere promossa nella massima serie. La valutazione del cartellino dell'ex Sassuolo sarebbe di circa 20 milioni di euro ma Galliani, grazie alla mediazione di Beppe Riso, potrebbe mettere sul piatto un prestito oneroso con diritto di riscatto.

In uscita per l'Inter ci sarebbero anche Matias Vecino e Arturo Vidal. Il primo dovrebbe trattare con la Lazio, visto che non dovrebbe rinnovare il contratto con i nerazzurri, mentre il cileno sarebbe tentato fortemente dal Flamengo.

Il Milan penserebbe al colpo Gareth Bale

Il Milan, invece, avrebbe intenzione di potenziare l'attacco e sarebbe interessata ad un colpo di alto calibro.

Nel mirino ci sarebbe infatti Gareth Bale che non è ritenuto centrale nel progetto del Real Madrid. Il gallese potrebbe svincolarsi a parametro zero e sarebbe seguito da Maldini per la sua polivalenza nel reparto offensivo e per apportare esperienza nelle competizioni europee. Stefano Pioli potrebbe infatti utilizzarlo sia come punta che come esterno nel 4-2-3-1. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Cardiff, ma il problema principale sarebbe rappresentato dall'alto ingaggio percepito dall'ex Tottenham.