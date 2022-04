La Juventus nella stagione 2022-2023 potrebbe essere sempre più giovane ed italiana. La società bianconera sta lavorando a diverse acquisti cercando di pescare nel campionato italiano. L'idea è quella di costruire un gruppo importante di italiani che possano rappresentare il presente e il futuro della società bianconera. Si cercano rinforzi soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato, considerando anche le problematiche riscontrate in questa stagione. I problemi nella costruzione di gioco sono stati attutiti dall'acquisto di Vlahovic ma rimane l'esigenza di affidarsi ad un giocatore che sappia impostare e verticalizzare verso le punte.

Potrebbe arrivare Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il ruolo di mezzala il preferito sembra essere Davide Frattesi, protagonista di una stagione importante con il Sassuolo soprattutto nella prima parte. Bravo negli inserimenti, è un giocatore che sa dare il suo contributo anche quando bisogna difendere. Sarebbe un giocatore ideale anche per l'età anagrafica, avendo 23 anni. Ha un anno in meno quello che potrebbe essere il rinforzo per il settore avanzato. Parliamo di Giacomo Raspadori, anche lui del Sassuolo protagonista anche nella nazionale italiana di Roberto Mancini.

La Juve potrebbe acquistare Frattesi e Raspadori

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare due giocatori dal Sassuolo nel Calciomercato estivo. Parliamo di Davide Frattesi e Giacomo Raspadori, protagonisti di una stagione importante con la società emiliana. Si tratta di due dei migliori giovani del calcio italiano e che potrebbero rappresentare il presente e il futuro della società bianconera.

Frattesi piace per la sua bravura negli inserimenti, Allegri infatti vuole mezzali che sappiano inserirsi e garantire gol. Per quanto riguarda invece Raspadori sarebbe considerato il supporto ideale di Vlahovic soprattutto con l'addio di Dybala.

La valutazione di mercato totale di Frattesi e Raspadori è di circa 60 milioni di euro

Di certo non sarà facile acquistarli non solo perché ci sono altre società interessate al loro acquisto, su tutte l'Inter, ma anche per la valutazione di mercato che hanno. Frattesi ha un prezzo di circa 25 milioni di euro, Raspadori di circa 35 milioni di euro. Di conseguenza ci vogliono almeno 60 milioni di euro. La Juventus potrebbe inserire delle contropartite tecniche gradite dalla società emiliana per attutire l'esborso economico in contanti. A proposito di settore avanzato, se dovesse partire uno fra Morata e Kean, potrebbe arrivare un altro rinforzo. Piace Niccolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2023 e valutato circa 40 milioni di euro.