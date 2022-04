La Juventus per il prossimo Calciomercato estivo potrebbe valutare diversi giocatori in scadenza a giugno 2023, che potrebbero cambiare quindi squadra a prezzo "ribassato" essendo a un solo anno dalla fine della loro intesa contrattuale.

Fra questi spicca Marco Asensio, spagnolo del Real Madrid, che non dovrebbe prolungare con la società spagnola anche perché gli sarebbe stato offerto un ingaggio minore rispetto a quello attuale. Il centrocampista offensivo è un punto riferimento del Real da diverse stagioni, basti ricordare il suo contributo nella vittoria della Champions League del Real Madrid contro la Juventus nel 2017.

Asensio potrebbe lasciare il Real questa estate

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe acquistare Marco Asensio durante il calciomercato estivo. Lo spagnolo è in scadenza di contratto con il Real Madrid a giugno 2023 e avrebbe deciso di non accettare un'offerta di prolungamento della società spagnola. Per questo potrebbe lasciare il Real Madrid a giugno.

La cessione sarebbe una volontà non solo del giocatore ma anche della società spagnola, che cercherà eventualmente di monetizzare da una sua partenza. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro, ma il suo prezzo a giugno potrebbe diminuire fino a circa 30 milioni di euro considerando che sarà a un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con la società.

L'addio di Asensio sarebbe reso inoltre ancora più probabile in caso di trasferimento al Real Madrid di Kylian Mbappé. Il francese dovrebbe lasciare il Paris Saint Germain per trasferirsi a scadenza di contratto ai blancos. Il Paris Saint Germain sostituirebbe il francese con Dembélé, in scadenza di contratto a giugno con il Barcellona.

Per quanto riguarda la Juventus, la pista Asensio sarebbe la principale alternativa rispetto al possibile acquisto di Nicolò Zaniolo dalla Roma.

Il resto mercato della Juventus

Sempre nel Real Madrid gioca un talento che potrebbe essere ideale per la Juventus come mezzala. Parliamo di Isco, in scadenza di contratto a fine stagione.

Il classe 1992 piace molto ad Allegri perché può giocare sia come mezzala d'inserimento che come trequartista in un'eventuale 4-2-3-1.

Ci sarebbe anche un interesse del Siviglia per il giocatore, ma secondo le ultime indiscrezioni di mercato Isco preferirebbe lasciare la Spagna per una nuova esperienza professionale nel campionato italiano.