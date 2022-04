La Juventus cercherà di raggiungere quanto prima l'obiettivo minimo del quarto posto prima di definire il mercato da portare avanti in estate. Sono da risolvere anche le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno. L'unica certezza in questo momento è l'addio di Paulo Dybala, da decidere invece il futuro professionale di Federico Bernardeschi, Mattia Perin, Mattia De Sciglio e Juan Cuadrado. Soprattutto il colombiano ha dimostrato di essere ancora decisivo fornendo l'assist del provvisorio 1-1 contro il Cagliari per il gol di Matthijs de Ligt.

Nonostante si parli di prolungamento di contratto già definito dalle parti, al momento non sono arrivate conferme dalla società bianconera. Ad alimentare dubbi è stato recentemente il giornalista anche Gianni Balzarini, il quale ha definito "strano" il fatto che non sia arrivata ancora l'ufficialità del rinnovo contrattuale col laterale.

Il giornalista Balzarini ha parlato del futuro professionale di Cuadrado

"Mi sembra strana tutta questa faccenda: si continua a girare intorno a questo giocatore, ma non arriva mai l’annuncio", sono queste le dichiarazioni di Gianni Balzarini in riferimento al mancato prolungamento di contratto di Juan Cuadrado. Si parlavda tempo di un'intesa contrattuale fino a giugno 2024 a circa 4 milioni di euro a stagione, ma non sono arrivate ancora conferme a riguardo.

Il giornalista sportivo ha aggiunto che per quanto riguarda invece gli altri giocatori in scadenza sembrano esserci più certezze: per quanto riguarda Perin è il giocatore che deve decidere, mentre De Sciglio non sarebbe uno che fa problemi.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus dovrà decidere anche il futuro professionale di altri giocatori, che non sono a scadenza, ma che potrebbero lasciare la società bianconera per fare una nuova esperienza professionale.

Fra questi spiccano i nomi di Alex Sandro e Giorgio Chiellini, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2023, e quello di Arthur Melo. Il terzino brasiliano potrebbe trasferirsi in Inghilterra, il difensore centrale invece starebbe valutando un'esperienza professionale nel campionato americano: piace all'Inter Miami, società in cui giocano anche due ex bianconeri come Higuain e Matuidi.

Per quanto riguarda invece il centrocampista brasiliano si parla di un interesse concreto del Newcastle, che non avrebbe problemi a garantire 40 milioni di euro per acquistarlo dalla società.